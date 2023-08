Union Berlin: Diese Hammerlose warten in der Champions League

Am Donnerstagabend bekommt Union Berlin in Monaco die Gegner in der Gruppenphase der Champions League zugelost und hier warten echte Kracher.

Von Thorsten Meiritz

Berlin/Monaco - Lange muss Union Berlin nicht mehr warten: Am heutigen Donnerstag steht um 18 Uhr die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League im Grimaldi Forum in Monaco an.

Union Berlin hat sich für viele überraschend in der vergangenen Saison für die Champions League qualifiziert. © Soeren Stache/dpa "Mailand oder Madrid – Hauptsache ein Hammerlos", heißt es dann für die Eisernen frei nach Andreas Möller (55) und der eine oder andere Union-Kicker hat da sogar so seine persönlichen Favoriten. So nannten die Königsklassen-erfahrenen Robin Knoche und Kevin Volland (beide 31) sowie Kevin Behrens (32) im Vorfeld das "Traumlos" Real Madrid. Und dieser Traum könnte tatsächlich in Erfüllung gehen, denn als Neuling finden sich die Köpenicker in Lostopf vier wieder und in den drei anderen Pötten warten echte Kracher. Immerhin können die Berliner Newcastle United aus dem Weg gehen, denn der neureiche Scheich-Klub aus Nordengland wird ebenfalls unter den vermeintlich schwächsten Teams eingeordnet. 1. FC Union Berlin Union Berlin: Robin Gosens bei Start-Debüt gleich in Elf des Tages! Seit Mittwochabend stehen auch Galatasaray Istanbul, Sporting Braga, Royal Antwerpen, FC Kopenhagen, PSV Eindhoven und die Young Boys aus Bern als letzte Teilnehmer der Champions-League-Gruppenphase fest. In Topf eins warten wie üblich die Gruppenköpfe, die sich aus den jeweiligen Landesmeistern und dem Sieger der Europa League, in diesem Fall der FC Sevilla, zusammensetzen. Hier lauern dicke Brocken wie der FC Barcelona, Titelverteidiger Manchester City, SSC Neapel oder auch Paris Saint-Germain.

Union Berlin in der Champions League: Alles von sportlich machbar bis echte "Todesgruppe" möglich