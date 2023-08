Ukraine-Krieg im Liveticker: Russland meldet abgewehrte Drohnenagriffe nahe Moskau

Ukraine-Präsident Selenskyj zeigt sich in Sachen Kriegsausgang zuversichtlich.

Ukraine - Am vergangenen Wochenende sagten Dänemark und die Niederlande der Ukraine Kampfjets vom Typ F-16 zu. Griechenland will nun bei der Piloten-Ausbildung helfen. In der Nacht kommt es zu Drohnenangriffen.

Wolodymyr Selenskyj (45, l.), Präsident der Ukraine, und Kyriakos Mitsotakis (55), Ministerpräsident von Griechenland, unterzeichen während ihres Treffens in der Maximos-Villa ein Abkommen am gestrigen Montag. © Thanassis Stavrakis/AP/dpa Auch Griechenland hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (45) angeboten, ukrainische Piloten für Kampfjets vom Typ F-16 auszubilden. Selenskyj bedankte sich am gestrigen Montagabend in Athen für das Angebot, das er gerne annehme. Unterdessen tauchte im Internet ein neues Video des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin auf, über dessen Verbleib seit seinem Kurzzeit-Aufstand Ende Juni immer wieder gerätselt wird. Ukraine Karte aufgetaucht: Müssen sich West-Ukrainer auf Anschluss an Polen vorbereiten? Alle aktuellen Entwicklungen in der Ukraine findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

22. August, 7.20 Uhr: Rusland: Ukrainisches Aufklärungsboot im Schwarzen Meer zerstört

Die Besatzung eines russischen Kampfjets hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Aufklärungsboot der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von russischen Gasförderanlagen im Schwarzen Meer zerstört. Das berichtete das Ministerium am heutigen Dienstagmorgen bei Telegram. Bei dem Kampfjet habe es sich um eine Su-30-Maschine gehandelt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

22. August, 6.53 Uhr: Flughafenbetrieb in Moskau erneut gestört

Alle Moskauer Flughäfen haben in der Nacht zum Dienstag Starts und Landungen vorübergehend ausgesetzt oder verzögert. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Luftfahrtdienste. Betroffen waren demnach die Flughäfen Wnukowo, Domodedowo und Scheremetjewo. Die letzten beiden nahmen nach einer kurzen Unterbrechung den Flugverkehr wieder auf. Wnukowo blieb vorerst noch geschlossen. Der Grund für die Aussetzung des Flugbetriebs war zunächst unklar. In jüngster Zeit war die russische Hauptstadt allerdings wiederholt zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden.

22. August, 6.50 Uhr: Drohnenangriff auf ukrainische Stadt Saporschschja

Die Stadt Saporischschja im Südosten der Ukraine ist Medienberichten zufolge in der Nacht zum Dienstag mit Shahed-Drohnen angegriffen worden. In der Region seien Explosionen zu hören gewesen. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mitgeteilt, dass eine Gruppe der Angriffsdrohnen in der Nähe der Stadt gesichtet worden sei. In der Region wurde demnach Luftalarm ausgerufen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Über mögliche Schäden oder Verletzte gab es zunächst keine Informationen.

Auch in der Ukraine gehen die Kämpfe weiter. © ---/Ukrinform/dpa

22. August, 6.33 Uhr: Russland: Drohnenagriffe nahe Moskau abgewehrt

Die russische Luftabwehr hat am heutigen Dienstagmorgen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vier ukrainische Drohnen abgewehrt. Zwei Drohnen seien über der Region Moskau zerstört worden, zwei weitere seien über der Grenzregion Brjansk im Südwesten des Landes abgestürzt, teilte das Ministerium bei Telegram mit. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte ebenfalls bei Telegram mit, die beiden Drohnen in der Region Moskau seien nahe der Satellitenstadt Krasnogorsk und in einer Siedlung westlich der Hauptstadt abgeschossen worden. Einsatzkräfte seien vor Ort.

21. August, 22.17 Uhr: Söldnerchef Prigoschin in neuem Video offenbar in Afrika

Rund zwei Monate nach seinem gescheiterten Kurzzeit-Aufstand in Russland ist im Internet ein neues Video des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin (62) aufgetaucht. Der rund 40 Sekunden lange Clip, der Prigoschin in Tarnkleidung und mit Gewehr in der Hand zeigt, sei in einem afrikanischen Land aufgenommen worden, teilte der der Söldnergruppe Wagner nahe stehende Telegram-Kanal "Grey Zone" am Montagabend mit. Genauere Informationen wurden nicht genannt. Unabhängig überprüft werden konnte der Aufnahmeort zunächst nicht. "Wir arbeiten. Die Temperatur beträgt mehr als 50 Grad", sagt Prigoschin in dem Video. Dann erklärt er, dass seine Wagner-Truppe Aufklärungsarbeiten durchführe - und fügt hinzu: "Sie macht Russland noch größer auf allen Kontinenten. Und Afrika noch freier." Die russischen Kämpfer, die für ihre Brutalität berüchtigt sind, sind in mehreren afrikanischen Staaten aktiv.

Söldnerchef Jewgeni Prigoschin (62) in einem älteren Video. © -/Prigozhin Press Service/AP/dpa

21. August, 21.43 Uhr: Gespräch mit Putin - Was hat Elon Musk mit dem Kremlchef besprochen?

Tech-Milliardär Elon Musk (52) hat laut einem Medienbericht im vergangenen Jahr das US-Verteidigungsministerium über ein persönliches Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin (70) informiert. Das Magazin "New Yorker" bezog sich in seinem Artikel am Montag auf den ehemaligen ranghohen Pentagon-Mitarbeiter Colin Kahl sowie einen weiteren namentlich nicht genannten Regierungsvertreter. Bei dem Austausch mit dem Pentagon sei es eigentlich um die Nutzung des von Musks Weltraumfirma SpaceX betriebenen Internet-Satellitensystems Starlink durch die ukrainischen Streitkräfte gegangen. Der Tech-Unternehmer hatte am Anfang des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine dem Land zwar Starlink-Empfangsanlagen gespendet und sie kostenlos nutzen lassen. Später schien SpaceX jedoch den Betrieb der Terminals nicht weiter bezahlen zu wollen. Musk habe Pentagon-Mitarbeitern bei Gesprächen dazu von seiner Unterhaltung mit Putin erzählt, schrieb der "New Yorker". Schon im Herbst war von einer solchen Unterhaltung zwischen Musk und dem Kremlchef berichtet worden. Der Tech-Unternehmer hatte dies damals öffentlich zurückgewiesen. "Ich habe mit Putin nur einmal gesprochen und das war vor 18 Monaten", schrieb er in einem Tweet. Dabei sei es um Raumfahrt gegangen. SpaceX erklärte sich am Ende bereit, die Ukraine die Starlink-Terminals zunächst weiter nutzen zu lassen. In diesem Jahr schloss das US-Verteidigungsministerium einen Vertrag mit der Firma ab.

Tech-Milliardär Elon Musk (52). © Angela Piazza/Corpus Christi Caller-Times via AP/dpa

21. August, 20.11 Uhr: Griechenland bietet Ukraine Ausbildung von Kampfjet-Piloten an

Griechenland hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angeboten, ukrainische Piloten für Kampfjets vom Typ F-16 auszubilden. Selenskyj bedankte sich am Montagabend in Athen für das Angebot, das er gerne annehme. "Wir brauchen die Unterstützung Griechenlands bei der Vorbereitung unserer Piloten für die Flieger F-16", sagte er nach einem Gespräch mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis. Der größte Teil der griechischen Luftwaffe besteht aus F-16-Jets, die Piloten gelten als äußerst erfahren. Erst am Sonntag hatten Dänemark und die Niederlande der Ukraine zugesagt, Dutzende F-16-Kampfflugzeuge für den Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer zu liefern. Erst muss die Ausbildung ukrainischer Piloten jedoch abgeschlossen sein.

21. August, 19.45 Uhr: Baerbock erwartet bei Brics-Treffen Debatte über Getreideabkommen

Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne) erwartet vom Gipfel der sogenannten Brics-Länder in Südafrika unter anderem eine intensive Debatte über die Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Viele Länder hätten gesehen, dass "ihr Appell an Putin, zumindest diese Getreideschiffe nicht zu bombardieren, ja total verhallt ist", sagte die Grünen-Politikerin am Montag bei einer Veranstaltung des Nachrichtenportals "The Pioneer" in Berlin. Zur Allianz der fünf aufstrebenden Volkswirtschaften Brics gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Baerbock sagte, dass Putin nicht zu dem Brics-Treffen anreise, sei auch Ergebnis diplomatischer Bemühungen bei Südafrika. Es zeige zudem, dass das internationale Recht nicht zahnlos sei.

21. August, 18.17 Uhr: Selenskyj in Athen eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am frühen Montagabend in Athen eingetroffen. Dort wollte er an einem informellen Treffen der Regierungs- und Staatschefs der Balkanländer sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (64, CDU) teilnehmen. Selenksyjs Aufenthalt in Griechenland war bis zuletzt geheim gehalten worden und findet unter scharfen Sicherheitsmaßnahmen statt. Griechische Medien zeigten am Abend, wie der ukrainische Staatschef von Premierminister Kyriakos Mitsotakis (55) in Empfang genommen wurde. An dem informellen Treffen in Athen nehmen die Regierungs- und Staatschefs von Serbien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Bulgarien und Moldawien sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel teil. Thema ist unter anderem der Weg der Nicht-EU-Länder und EU-Beitrittskandidaten in das Staatenbündnis. Im Mittelpunkt des bilateralen Treffens zwischen Mitsotakis und Selenskyj sollen griechischen Medienberichten zufolge die Lage in der Ukraine und die Lieferung von Munition von Griechenland an die Ukraine stehen. Die Griechen liefern bislang unter anderem Artilleriegeschosse und Mörsergranaten an Kiew.

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis (l., 55) empfängt Wolodymyr Selenskyj (45). © Thanassis Stavrakis/AP/dpa

21. August, 17.24 Uhr: Taurus-Marschflugkörper? Das sagt Baerbock jetzt!

Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne) hat sich indirekt für eine rasche Entscheidung der Bundesregierung bei der Frage einer möglichen Lieferung des von der Ukraine gewünschten Marschflugkörpers Taurus durch Deutschland ausgesprochen. "Dass es auf jeden Tag drauf ankommt, das haben wir, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren nicht nur eindrücklich, sondern auf brutale Art und Weise erleben müssen", sagte die Grünen-Politikerin am Montag in Berlin. Baerbock äußerte sich nach einem Gespräch mit der Außenministerin von Senegal, Aissata Tall Sall, auf die Frage eines Journalisten, ob sie eine schnelle Entscheidung über eine solche Lieferung forcieren werde.

Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne). © Bernd von Jutrczenka/dpa

21. August, 13.45 Uhr: Selenskyj: "Wir beweisen, dass Leben einen Wert hat"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) hat abermals die Bedeutung der Verteidigung seines Landes gegen den russischen Angriffskrieg für Europa unterstrichen. "Heute sind wir zuversichtlich, dass Russland diesen Krieg verlieren wird", sagte Selenskyj am Montag in einer Rede an das dänische Volk vor Schloss Christiansborg in Kopenhagen. "Gemeinsam beweisen wir, dass das Leben ein Wert ist. Dass Leute zählen. Freiheit zählt. Europa zählt", so der ukrainische Präsident. Krieg bringe immer die Frage mit sich, welchen Wert Leben habe. Russische Soldaten fürchteten sich mehr davor, die Aggression zu stoppen und nach Hause zurückzukehren, als auf dem Schlachtfeld getötet zu werden. Als freie Person könne man sich so etwas kaum vorstellen. "Das ist das Schlimmste, was Tyrannei ihrem Volk antun kann: Sie eliminiert den Wert des Lebens völlig", sagte Selenskyj.