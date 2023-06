Union Berlin holt Jung-Bomber Mikkel Kaufmann vom dänischen Rekordmeister

Berlin - Union Berlin sichert sich Tor-Versprechen für die Zukunft: Mikkel Kaufmann (22) wechselt vom dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen in die Hauptstadt.

Mikkel Kaufmann (22) hat die Verantwortlichen von Union Berlin in der vergangenen Zweitliga-Saison beim KSC auf sich aufmerksam gemacht. © Uli Deck/dpa

"Der Wechsel zu Union ist ein Riesenschritt in meiner Karriere und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn gehen kann", freute sich der Däne über den Transfer in die Bundesliga.

Zuvor verdiente sich der 22-Jährige seine Sporen im deutschen Fußball-Unterhaus, wurde in den vergangenen beiden Spielzeiten von dem dänischen Klub direkt nacheinander an den HSV und den KSC verliehen.

In der vergangenen Saison bestritt der dänische U21-Nationalspieler insgesamt 30 Partien in der 2. Bundesliga, in denen er zehnmal netzen konnte und acht Torvorlagen gab.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde alles tun, um mein Potenzial abzurufen und mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen", kündigte der Neuzugang auf Unions Vereins-Homepage an.

Der Nachwuchs-Bomber wird bei den Eisernen zukünftig mit der Rückennummer Neun auflaufen, und beerbt damit Andreas Voglsammer (31) der diese Nummer vor seinem Abgang zum FC Millwall zuletzt trug.