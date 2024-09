Krebs-Drama um Union-Talent: Nachwuchskeeper verliert Bein!

Schöne Geste: Auch Hertha-Stars, ehemalige Hertha-Profis, Ex-Unioner und Bundesligaprofis beteiligen sich an der Aktion. So spendeten unter anderem Ex-Hertha-Goalgetter Haris Tabakovic (30), Lazar Samardzic, Diego Demme (32), Derry Scherhant (21), Ex-Eiserner Julian Ryerson (26), aber auch Michael Gregoritsch (30).

"In den Farben getrennt, in der Sache vereint", schrieb Hertha zu einem Aufruf, sich an der Spendenaktion zu beteiligen. Das Spendenziel liegt bei zwei Millionen Euro. Halten die Fußball-Stars weiter so zusammen, könnte es tatsächlich erreicht werden.