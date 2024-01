Aderlass bei Union Berlin: Bonucci und Fofana machen wieder die Biege!

Leonardo Bonucci (36, r.) reiste am Mittwoch zum Medizincheck bei Fenerbahce Istanbul. © David Inderlied/dpa

"Es sieht danach aus, dass er bis Samstag nicht mehr bei uns sein wird", sagte Trainer Nenad Bjelica (52) vor der Partie beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der 21 Jahre alte Ivorer werde wie vertraglich möglich von seinem Stammverein FC Chelsea zur Rückkehr nach London aufgefordert, hieß es von den Eisernen am Donnerstag.

Fofana war im Sommer von den Blues an Union ausgeliehen worden. Bonucci, der zum Saisonstart von Juventus Turin gekommen war, stehe in abschließenden Verhandlungen mit einem anderen Klub. Der Italiener reiste am Mittwoch zum Medizincheck bei Fenerbahce Istanbul.

Bjelica bedauerte den praktisch fixen Abschied der Profis. "Ich hätte gerechnet mit David. Er hat seine Qualität bewiesen. Es ist so, wie es ist, wir fokussieren uns auf die Spieler, die da sind", sagte der kroatische Cheftrainer.

Zumindest wieder im Kader erwartet werden die zuletzt verletzten Robin Gosens (29), Danilho Doekhi (25) und Sheraldo Becker (28). 25 bis 30 Minuten Einsatzzeit traue er den Führungsspielern derzeit zu, meinte Bjelica. Allein deren Präsenz im Kader könne der Mannschaft helfen.