Union Berlin: Leonardo Bonucci sagt offenbar schon wieder "arrivederci"

Berlin - Union Berlin verpflichtet Europameister Leonardo Bonucci (36): Diese Schlagzeile klang irgendwie unglaubwürdig, wurde am Deadline Day im Sommer aber wahr . Eine echte Liebe ist daraus jedoch nie entstanden und so könnte dieses "Missverständnis" schon bald sein Ende finden.

Leonardo Bonucci (36) steht nach einem italienischen Medienbericht kurz vor einer Rückkehr in seine Heimat. © Alessandro Garofalo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Denn wie die italienische Tageszeitung "Il Messaggero" berichtet, könnte der 36-Jährige seine Zelte in Köpenick zeitnah schon wieder abbrechen.

Demnach seien die Verhandlungen zwischen den Eisernen und der AS Rom bereits fortgeschritten. Die Verantwortlichen An der Alten Försterei wollen dem Abwehr-Routinier offenbar die Rückkehr in seine Heimat nicht verwehren.

Nach der Verletzung von Chris Smalling (34) und dem bevorstehenden Afrika-Cup-Einsatz des Ex-Frankfurters Evan N'Dicka (24) benötigt Roma-Coach José Mourinho (60) dringend Verstärkung in der Innenverteidigung und hat sich für einen Transfer von Bonucci starkgemacht.

Nach seiner Ausbootung bei Juventus Turin hoffte der 121-fache italienische Nationalspieler auf einen Neuanfang in Köpenick. Zwar lag ihm auch schon im Sommer ein Angebot aus Rom vor, von Lazio, allerdings entschied er sich letztendlich für Union.