Hollerbach und Fofana treffen: Union überwintert über dem Strich

Berlin - Union Berlin gewinnt das Kellerduell gegen den 1. FC Köln mit 2:0 und verlässt damit die Abstiegsränge. Für Union war es der zweite Heimsieg in Folge.

Kurz vor dem Pausenpfiff gab es dann zum ersten Mal Bewegung im Strafraum der Eisernen. Rönnow vereidigte mit zwei tollen Paraden die Führung für den FC. Am Ende ging es mit einem gerechten 0:0 in die Kabinen.

Wie auch, wenn sich die schlechteste Offensive (Köln) und der drittschwächste Angriff gegenüberstehen. Die Fans an der ausverkauften Alten Försterei bekamen die erwartet spielerische schwache Partie zu Gesicht. Viele Fehler und reichlich Ungenauigkeiten ließen kaum Spielfluss zu.

In der 19. Minute war es dann Kevin Volland, der aus guten 25 Metern einfach mal abzog. Der Schuss verfehlte das Tor von Marvin Schwäbe aber deutlich. Auch Mitte der ersten Halbzeit tat sich vor den Strafräumen von Marvin Schwäbe und Frederik Rönnow nicht sonderlich viel.

Sowohl Union als auch die Kölner wussten von der ersten Sekunde an, was auf dem Spiel steht. Genauso schickten beide Trainer ihre Mannschaften auch auf den Rasen.

Wie auch schon am letzten Spieltag verweigerten beide Fanlager aus Protest gegen die DFL (Deutsche Fußball-Liga) in den ersten 12 Minuten jegliche Unterstützung.

Benedict Hollerbach (22, r.) brach mit seinem Treffer zum 1:0 den Bann für die Eisernen. © Andreas Gora/dpa

Die zweite Halbzeit begann mit deutlich mehr Schwung als noch der erste Durchgang, Davie Selke zwang Rönnow in der 50. Minute zu einer erneuten Glanztat.

Union versteckte sich aber nicht und ging in der 56. Minute durch eine tolle Einzelaktion von Benedict Hollerbach mit 1:0 in Führung.

Die Köpenicker gingen weiter früh drauf und kamen so zu guten Chancen. In der 58. Minute war es erneut Hollerbach, der Schwäbe mit einem satten Linksschuss prüfte.

Union stand nach dem Führungstreffer kompakt und machte die Mitte dicht. Den Kölnern fiel nicht sonderlich viel ein und somit konnten die Domstädter keine Gefahr ausüben. In der 68. Minute wechselte Trainer Bjelica dann Leonardo Bonucci ein. Janik Haberer verließ den Platz und Union stellte auf Fünferkette um.

In der 71. Minute kamen die Eisernen urplötzlich zu einer Doppelchance auf die Führung. Erst scheiterte Alex Kral an Schwäbe und auch den Abpraller von Volland blockten die Kölner.

Die Führung spielte Union immer mehr in die Karten und die Eisernen bekamen immer mehr Räume. In der 74. Minute scheiterte David Fofana am besten Kölner Marvin Schwäbe. Nur vier Minuten später machte es der Ivorer dann besser.

Einen klugen Steckpass von Volland verwertete der 20-Jährige eiskalt. Nach diesem Treffer wussten die Eisernen den FC gekonnt vom eigenen Tor wegzuhalten und es passierte nicht mehr viel.