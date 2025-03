Union Berlin mit Big Point im Abstiegskampf, aber eine Sache stinkt Baumgart gewaltig

Und es dauerte buchstäblich bis zur letzten Sekunde, bis der Dreier in Sack und Tüten war. Tief in der Nachspielzeit parierte Union-Keeper Frederik Rönnow (32) noch einen Strafstoß von Hugo Ekitiké (22).

Steffen Baumgart (53) hat sich nach dem Spiel in Frankfurt über mangelndes Fingerspitzengefühl seitens des DFB beschwert. © Arne Dedert/dpa

"Ich hab nicht mal gewusst, warum ich 'ne Gelbe Karte kriege, das ist dann wieder die Erziehungsmaßnahme des DFB", wetterte der emotionale Übungsleiter bei der Pressekonferenz und schoss dann erst so richtig los.

"Also die Gelbe Karte ist für mich völlig schwachsinnig, da bleibe ich auch bei. Ich glaube, was denen fehlt, ist halt das Fingerspitzengefühl, in welchen Situationen wir uns befinden und bewegen in so einem Spiel", monierte er.

Und damit meinte er nicht nur die schwierige Lage bei den Eisernen, sondern seinen Kollegen ergehe es ja genauso. "Mittlerweile haben wir ja mehr gesperrte Trainer als Spieler", bemerkte Baumgart süffisant. Er war übrigens auch der allererste Trainer, der im deutschen Profi-Fußball eine Gelbe Karte kassierte - damals in Diensten des SC Paderborn.

Ansonsten freute sich der Coach der Köpenicker natürlich über die drei Punkte, die aus seiner Sicht besonders aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient seien. Diese Leistung gilt es jetzt am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) ausgerechnet gegen den designierten Meister aus München zu bestätigen - dann ohne Steffen Baumgart auf der Trainerbank.