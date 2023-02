Union Berlin platt und chancenlos gegen FC Bayern: "Zwei, drei Klassen Unterschied"

München/Berlin - Niemand wollte es als Ausrede gelten lassen, weder vor noch nach dem Spiel, aber am Sonntag war deutlich zu erkennen, dass Union Berlin schlicht und einfach platt nach dem Einzug ins Achtelfinale der Europa League und somit chancenlos gegen den FC Bayern war.

Die Unioner verlassen nach der Niederlage gegen Bayern mit hängenden Köpfen den Platz, wurden aber trotzdem von ihren Fans gefeiert. © Sven Hoppe/dpa

Und so war das als Spitzenspiel deklarierte Duell am 22. Bundesliga-Spieltag bereits nach der ersten Halbzeit entschieden. Zwar benötigten die Hausherren in der Allianz Arena eine halbe Stunde bis zur Führung durch Eric Maxim Choupo-Moting (33), aber im Prinzip war schon vom Anstoß weg klar, wie die Partie enden würde.

Denn den Gästen hat man die Strapazen der vergangenen Wochen gegen ausgeruhte Bayern deutlich angemerkt. Die sonst so bissigen Köpenicker waren gegen den Ball fast immer einen Schritt zu langsam - ein deutliches Zeichen für körperliche und/oder geistige Müdigkeit.

Die Unioner mussten den Bayern-Kickern im Prinzip ständig hinterherlaufen, was auf Kosten der sonst so vorbildlichen Organisation und Kompaktheit ging.

"Ich kann ja nicht 'Nein' sagen", antwortete Union-Coach Urs Fischer (57) im Anschluss an die Partie folglich auf die Frage von DAZN-Moderatorin Laura Wontorra (34), ob seiner Mannschaft das Spiel gegen Ajax Amsterdam noch in den Knochen stecken würde.

"Wenn man die letzten fünf Wochen nimmt, haben wir, glaube ich, heute das zehnte Pflichtspiel hier bestritten. Wir hatten einfach ein enormes Pensum, das darf man aber auch nicht als Ausrede nehmen", konstatierte Mittelfeldmotor Rani Khedira (29) nach dem Schlusspfiff.