Union Berlin schlägt Werder mit Durchblick, aber es gibt einen Aufreger

Berlin - Wer am Samstag die erste Halbzeit beim 2:1-Heimerfolg von Union Berlin gegen Werder Bremen nicht sehen konnte, der hat wahrlich nichts verpasst.

Brenden Aaronson (23) hat nach eigener Aussage in der ersten Halbzeit im wahrsten Sinne des Wortes der Durchblick gefehlt. © Andreas Gora/dpa

"Kein Spiel für Fußball-Ästheten, viele Zweikämpfe, viel Hin und Her, sehr viel Kampf", fasste Gäste-Trainer Ole Werner (35) den Grottenkick beschönigend zusammen.

Ob das womöglich auch am mangelnden Durchblick der Eisernen lag? Zumindest auf einen Kicker trifft diese Beschreibung buchstäblich zu, denn Brenden Aaronson (23) gab nach Spielschluss zu Protokoll, dass er in der ersten Spielhälfte unter argen Sichtproblemen litt, obwohl er trotzdem noch einer der besten Kicker in Rot war.

Er habe "kaum etwas sehen" können, erklärte der US-Boy, was für ihn selbst "wirklich seltsam" gewesen sei. In der Pause habe er dann Augentropfen verabreicht bekommen, wodurch seine Sicht wiederhergestellt werden konnte.

Mit vollem Durchblick leitete er dann zu Beginn der zweiten 45 Minuten sogleich das 1:0 von Yorbe Vertessen (23) auf dem linken Flügel ein, bevor er nicht einmal zwei Zeigerumdrehungen später höchstselbst die Führung ausbaute.

Daher zeigte sich Nenad Bjelica (52) natürlich auch sehr zufrieden mit seinen beiden Torschützen, die der Kroate als "zwei kreative Spieler" bezeichnete, die sich selbst auf engstem Raum ihre Chancen erspielen könnten.