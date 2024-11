Union Berlin setzt "Jugendstil" unter Bo Svensson fort: Willkommen im "Club 20"

Ähnliches gelang einem anderen jungen Kicker, der im Sommer von Borussia Dortmund losgeeist wurde und mehr oder weniger aus dem Nichts nach dem Blitzabgang von Robin Gosens (30) in die Bresche springen musste.

Und der neue Trainer sollte seinen Präsidenten schließlich erhören. Nach ein wenig Anlaufzeit gehört Kemlein seit dem sechsten Spieltag zur Unioner Stammelf, stand seitdem viermal in Folge in der Startformation und konnte beim 2:0-Auswärtssieg in Kiel sogar seinen ersten Treffer in der Bundesliga markieren.

Bereits in der Sommerpause hatte Dirk Zingler (60) mehr Chancen für den Nachwuchs angekündigt. Das steht natürlich auch im Zusammenhang mit dem neuen "Trainingszentrum Oberspree", in dem die zukünftigen Talente der Köpenicker ausgebildet werden sollen.

Leopold Querfeld (20) ist der dritte 20-Jährige, der unter Bo Svensson sein Debüt in der Startelf feiern durfte. © Tom Weller/dpa

Allerdings muss der Youngster, der bereits siebenmal in der Startformation stand, noch ein wenig an seinem Defensivverhalten arbeiten, sodass er beispielsweise bei der 0:1-Pleite in Gladbach bereits zur Pause von seinem Coach ausgewechselt wurde.

Bei der 0:3-Schlappe in München ließ Svensson den Flügelflitzer gar 90 Minuten auf der Bank schmoren und versuchte die linke Seite mit dem gelernten Innenverteidiger Diogo Leite (25) dichtzumachen.

Dadurch konnte mit Leopold Querfeld (20) jedoch der dritte 20-Jährige überraschend sein Startelf-Debüt unter dem Dänen feiern und wurde von seinem Trainer im Anschluss trotz der Niederlage gegen den FC Bayern gelobt.

"Er ist top im Training, hat eine Top-Mentalität und sich diesen Einsatz verdient", stellte der 45-Jährige fest und war sich sicher, dass der Abwehrmann zukünftig ein wichtiger Spieler für den Hauptstadtklub sein wird.

Querfeld selbst hat das Spiel in der Allianz Arena "natürlich extrem Spaß gemacht" in einem Stadion, das er früher nur aus dem Fernsehen kannte. Für ihn sei "ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen", auch wenn er sich natürlich ein besseres Ergebnis gewünscht hätte.