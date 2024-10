Union Berlin: Youngster sorgen für Auswärtssieg nach Pyro-Pause in Kiel

Eine maßgeschneiderte Flanke von Tom Rothe fand im Strafraum den Kopf von Aljoscha Kemlein, der in seinem zweiten Startelfeinsatz sein erstes Profi-Tor für die Köpenicker erzielte und seine Mannschaft verdient in Führung brachte.

Anschließend wurden die Berliner erst einmal durch eine dichte blaue Pyro-Wolke aus dem Block der Heim-Fans ausgebremst. Schiedsrichter Timo Gerach pfiff die Partie nach einer etwa zweiminütigen Unterbrechung an der ausverkauften Kieler Förde wieder an.

Unions Tom Rothe (r.) hat gegen seinen Ex-Klub Holstein Kiel für viel Wirbel auf der linken Außenbahn gesorgt. © Axel Heimken/dpa

Die Svensson-Truppe blieb auch im Anschluss das spielbestimmende Team. Besonders über die Flügel und den bärenstarken Rothe machten die Gäste immer wieder Dampf und drückten noch vor der Pause auf den zweiten Treffer, der aber zunächst ausblieb.



Zu Beginn der zweiten Halbzeit stand dann zweimal Frederik Rönnow im Mittelpunkt. Unions Keeper parierte Schüsse von Nicolai Remberg (47. Minute) und Finn Porath (53.). Die Störche arbeiteten in dieser Phase mit Nachdruck am Ausgleich.

Der Hauptstadtklub verließ sich in der Folge zunehmend auf seine starke Defensive und lauerte auf Umschaltmomente.

In der Schlussphase warfen die Kieler zwar noch einmal alles nach vorn, die besseren Chancen hatten aber die Köpenicker. Und so war es schließlich mit Rothe der zweite Youngster, der die Partie in der 89. Minute nach einer Ecke per Kopf für Union entschied und seine starke Leistung mit einem Treffer krönte.