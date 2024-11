Union Berlin setzt Negativserie fort: "Kein Mut, keine guten Abläufe"

Union-Coach Bo Svensson (45) hat nach Spielschluss keine Erklärung für den schwachen Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit gefunden. © Swen Pförtner/dpa

Die Eisernen stehen trotz der Niederlage zwar nach wie vor recht ordentlich in der Bundesliga-Tabelle da, allerdings wartet man in Köpenick wettbewerbsübergreifend seit nunmehr fünf Pflichtspielen auf einen Sieg.

"Kein Mut, keine guten Abläufe", fasste der Däne das schwache Auftreten seiner Mannschaft kurz und knapp zusammen. Eine Erklärung für diesen blutleeren Auftritt fand er kurz nach Spielschluss aber nicht.

Erst in der Pressekonferenz hatte er einen Erklärungsansatz für den ultradefensiven ersten Durchgang, an dem sein Team "nicht so richtig teilgenommen" habe, parat. "Vor allem auf der linken Seite haben wir gegen den Ball nicht gut ausgesehen, da hat das Timing gefehlt im Anlaufen", bemängelte der 45-Jährige.

Den müden Auftritt aber nur an seinem Landsmann Robert Skov (28) festzumachen, wäre freilich unfair. Nichtsdestotrotz reagierte Svensson zur Pause und brachte Tom Rothe (20) und Benedict Hollerbach (23), die gleich für Schwung sorgten.

Dennoch sei es auch in der zweiten Halbzeit ein Spiel mit wenigen Möglichkeiten gewesen. "Aus einer Chance macht Wolfsburg halt das Tor", konstatierte der Union-Trainer.