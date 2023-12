Union Berlin: Er soll gehen, er soll bleiben!

Berlin - Raus mit Applaus! Gleich dreimal musste Union Berlin in der Champions League einen Nackenschlag hinnehmen. Gegen Real Madrid (2:3) schnupperten die Eisernen an der Sensation , mussten sich aber doch geschlagen geben. Damit können sich die Köpenicker voll und ganz auf den Abstiegskampf konzentrieren.

Für Union-Stürmer Sheraldo Becker (28) läuft es in der Bundesliga noch nicht rund. Er hat in dieser Saison noch gar nicht getroffen. © Tom Weller/dpa

Schon am Samstag hat dieser Union wieder. Es geht zum VfL Bochum. Eben noch gegen Jude Bellingham (20), Lukas Modric (38) und Co., heißt es nun wieder Gras fressen an der Castroper Straße. Ein krasseres Kontrastprogramm kann es kaum geben.

Dann dürfte auch Sheraldo Becker (28), der schon gegen die Königlichen nach seiner Verletzung eine Viertelstunde mitwirken konnte, wieder eine Option sein. Ob der Topscorer der vergangenen Saison aber in der Rückrunde wieder zum entscheidenden Faktor wird, ist eine andere Frage.

Laut Sport Bild steht Becker auf der Verkaufsliste. Schon im Sommer galt der pfeilschnelle Angreifer als Verkaufskandidat. Er hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, woanders mehr verdienen zu können und träumt weiter von der Premier League. Ein Abnehmer wurde allerdings nicht gefunden.

Der 28-Jährige blieb in Berlin, soll dem Bericht zufolge im Januar aber verkauft werden. Es ist die letzte Möglichkeit noch einmal Geld zu machen. Im Sommer läuft sein Vertrag aus. Viel Eigenwerbung konnte Becker bislang aber nicht betreiben. Wie so viele in dieser Saison blieb auch er unter seinen Möglichkeiten. Der surinamesische Nationalspieler wartet noch auf sein erstes Ligator.