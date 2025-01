Union Berlin trifft die Kiste nicht: Muss doch noch ein neuer Stürmer her?

Berlin - Auch unter dem neuen Coach Steffen Baumgart (53) hält bei Union Berlin die Sturmflaute an - muss Manager Horst Heldt (55) im Januar doch noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen?

Jordan ist zwar stets bemüht, aber seit geraumer Zeit auch glücklos vor des Gegners Tor - der US-Boy erzielte seinen letzten Pflichtspieltreffer vor rund einem Jahr am 24. Februar 2024, damals noch im Trikot von Borussia Mönchengladbach.

Zugegeben, die 0:2-Pleite in Heidenheim stand unter keinem guten Stern: Zuerst hatten die Eisernen bei Jordans (28) Lattentreffer kein Glück, und dann kam bei Tom Rothes (20) Roter Karte auch noch Pech dazu - frei nach Bundesliga-Legende Jürgen "Kobra" Wegmann (60).

Wechselt Ragnar Ache (26) im Winter von den Roten Teufeln doch noch zu den Roten aus Köpenick? © Bernd Thissen/dpa

Bei seinem Amtsantritt betonte Baumgart, dass er mit dem Kader der Köpenicker sehr zufrieden sei. Der Trainer wollte "mit dem, was wir haben, beginnen" und Heldt ergänzte, dass man schließlich noch den ganzen Januar habe, um sich Gedanken über Transfers zu machen.

Mittlerweile ist knapp die Hälfte des Monats vergangen, getan hat sich allerdings noch nichts - weder auf dem Platz noch an der Wechselbörse. Kein Wunder also, dass in Fan-Kreisen der Ruf nach einem echten Knipser immer lauter wird.

Dazu passt, dass Bild von einem neuerlichen Interesse seitens der Berliner an Ragnar Ache (26) berichtet.

Bereits im Sommer versuchte der Hauptstadtklub den Stürmer vom 1. FC Kaiserslautern loszueisen, entschied sich aber aufgrund der hohen Ablösesumme dagegen. Ache kann in der laufenden Spielzeit in 13 Zweitligapartien für die Roten Teufel schon wieder neun Buden und eine Vorlage vorweisen.

Spätestens, wenn die Sturmflaute auch im nächsten Kellerduell am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg anhält, sollten die Verantwortlichen An der Alten Försterei darüber nachdenken, doch noch einmal tiefer ins Portemonnaie zu greifen - ob nun für Ache oder einen anderen ausgewiesenen Goalgetter.