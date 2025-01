Dussel-Rot für Rothe: Union Berlin vergeigt Baumgart-Debüt

Schiedsrichter Robert Hartmann (M.) stellt Tom Rothe (r.) nach einer Notbremse vom Platz. © Harry Langer/dpa

Die Eisernen mussten bereits nach 37 Minuten einen herben Rückschlag verkraften: Tom Rothe versprang die Kugel bei der Annahme, sodass ihm nur noch die Notbremse blieb, um den pfeilschnellen Sirlord Conteh zu stoppen. Schiedsrichter Robert Hartmann stellte den Abwehrspieler folgerichtig vom Platz.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Berliner bereits in Rückstand, obwohl sie bei eisigen Temperaturen in der ausverkauften Voith-Arena zunächst das bessere Team waren und Jordan mit einem ersten Abschluss an der Querlatte scheiterte.

Nach einem Ballverlust im Mittelfeld ließ sich der Hauptstadtklub aber eiskalt auskontern und Bayern-Leihgabe Frans Krätzig vollendete den Umschaltmoment in seinem ersten Auftritt für die Blau-Roten nach 17 Zeigerumdrehungen eiskalt aus dem Rückraum.

Der Führungstreffer verlieh der Truppe von Frank Schmidt deutlichen Aufwind, erst recht nach dem Platzverweis. Die Gäste konnten sich bei Keeper Alexander Schwolow bedanken, dass es bis zur Pause bei dem knappen Rückstand blieb.