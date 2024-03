Union Berlin trifft "schlechte Entscheidungen", kann aber viel aus BVB-Pleite mitnehmen

Berlin - "Wäre, wäre Fahrradkette", stellte Lothar Matthäus (62) in seinem mittlerweile legendären Versprecher einst fest. Ein Sprichwort, das man ohne Zweifel auf die unnötige 0:2-Niederlage von Union Berlin gegen Borussia Dortmund anwenden kann.

Trotz der Niederlage sind die Union-Kicker, wie üblich, von den Fans gefeiert worden. © Andreas Engelhardt/dpa-Zentralbild/dpa

Nachdem sich der gelbe Pyro-Rauch endlich aus der wie immer ausverkauften Alten Försterei verzogen hatte und die Partie am Samstag nach einer fünfminütigen Unterbrechung dann richtig losgehen konnte, waren die Hausherren nämlich zunächst die dominante Mannschaft.

Und da wären wir dann auch schon bei besagtem Sprichwort, denn wäre Lucas Tousart (26) nach sechs Minuten nicht am starken BVB-Keeper Alexander Meyer (32) gescheitert, wären die Eisernen in Führung gegangen und so hätte das Spiel einen anderen Verlauf nehmen können.

Alles Makulatur, denn am Ende setzten sich die Gäste dank eines Traumtors von Nationalspieler Karim Adeyemi (22) und eines späten Treffers von Ian Maatsen (21) durch.

"Heute gab es Chancen auf Punkte", stellte Union-Keeper Frederik Rönnow (31) nach dem Abpfiff in der Mixed-Zone enttäuscht fest. Natürlich seien die Dortmunder ein guter Gegner mit viel Qualität in der Offensive, bestätigte auch Kollege Danilho Doekhi (25).

Dennoch hätte man mit ein wenig mehr Effektivität im eigenen Angriff zumindest ein Unentschieden einfahren können, war sich der Däne sicher und wurde in dieser Meinung von seinem Coach bestärkt.