Auf Traumtor folgt Halbzeit zum Vergessen: Union und Bochum teilen sich die Punkte!

Normalerweise ist es die erste Hälfte, die den Köpenickern zuletzt häufig Punkte gekostet hat. Diesmal aber war die zweite Halbzeit zum Vergessen.

Die Berliner brachten Bochum ohne Not durch einen berechtigten Elfmeter zurück und mussten über weiter Strecken in Unterzahl agieren. Ohne Frederik Rönnow hätten die Hausherren wohl sogar noch verloren. Dabei sah es doch schon so gut aus.

Ein ereignisloser erster Durchgang fand doch noch seinen Höhepunkt - und was für einen! Winter-Neuzugang Josip Juranovic jagte einen Freistoß direkt in den Knick (45. Minute+3.). Riemann streckte sich vergebens.

Bis dato herrschte in beiden Strafräumen gähnende Leere. Union hatte zwar schon nach 25 Sekunden den ersten Aufreger, als Rani Khedira einen Elfmeter forderte. Der Pfiff blieb jedoch zurecht aus.

Die Anfangsphase konnte ihr Versprechen in der Folge nicht halten. Viele Zweikämpfe und lange Bälle auf die jeweiligen Zielspieler prägten das Spiel. Die Eisernen agierten auf Sparflamme. Und auch der VfL machte keine Anstalten, irgendetwas zu riskieren.

Bitter für Bochum: Die Gäste verloren schon nach gerade mal 12 Minuten Keven Schlotterbeck. Der Ex-Unioner musste mit einer Fleischwunde im Oberschenkel runter.