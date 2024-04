Für Union Berlin beginnen die Wochen der Wahrheit

Union-Coach Nenad Bjelica (52) rüttelt seine Spieler im Abstiegskampf wach, schließlich gehe es um die Existenz des Vereins. © Tom Weller/dpa

"Wir sind dick im Abstiegskampf, wer das nicht versteht, hat nichts verloren bei Union", mahnte Trainer Nenad Bjelica (52) bereits nach dem 0:2 beim FC Augsburg. Er ging sogar noch weiter und postulierte, dass es um die Existenz gehe.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass der Kroate mit seinen Aussagen nicht übertrieben hat, denn nach einem Zwischenhoch im Februar und März, als der Abstand auf den Relegationsplatz zeitweise bereits neun Punkte Betrug, ging es im April wieder rapide bergab mit den Köpenickern.

Aktuell trennen den Hauptstadtklub lediglich zwei Pünktchen von einer stressigen Zusatzschicht, in der es gegen den Drittplatzierten der 2. Bundesliga um den Klassenerhalt gehen würde - zurzeit wäre das die formstarke Fortuna Düsseldorf.

Allerdings, und das ist die positive Nachricht an der prekären Situation, haben die Berliner ihr Schicksal weiterhin in der eigenen Hand, denn in den kommenden drei Wochen stehen Duelle mit direkten Konkurrenten an. "Es liegt jetzt auch an uns Führungsspielern, in so einer schwierigen Phase Verantwortung zu übernehmen", betonte Kapitän Christopher Trimmel (37).

Den Anfang macht am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) das Auswärts-Duell gegen Borussia Mönchengladbach, die selbst noch tief im Abstiegskampf stecken.