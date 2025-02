Union Berlin verabschiedet Aufstiegshelden und wird bei Konzert gefeiert

Zudem hat sich der 33-Jährige einen Eintrag in die vereinseigenen Geschichtsbücher gesichert, denn am 24. August 2019 erzielte er gegen den FC Augsburg das allererste Bundesliga-Tor für den FCU.

Für den FCU absolvierte der Sturmtank 74 Partien in der 1. und 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal . Mit seinen zwölf Toren in der Saison 2018/19 trug er maßgeblich zum Aufstieg ins deutsche Fußballoberhaus bei.

Sebastian Andersson hat in der vergangenen Woche nämlich im Alter von nur 33 Jahren seine aktive Fußballkarriere beendet. Nach 410 Pflichtspielen, in denen der schwedische Stürmer insgesamt 140 Mal knipste und 48 weitere Treffer vorbereitete, hängte er die Fußballschuhe jetzt an den Nagel.

Die K-Pop-Band Ateez hat bei einem Konzert in der Uber Arena Werbung für Union Berlin gemacht. © Amy Harris/Invision/AP/dpa

Und dann wurde den Köpenickern am Dienstag auch noch eine ganz besondere Ehre zuteil, denn beim Berlin-Konzert der bekannten K-Pop-Gruppe Ateez wurde ein Trikot des Vereins hochgehalten und frenetisch bejubelt.

Ein Bandmitglied hatte "Do you like FC Union Berlin" auf einen Block gekritzelt und wenig später auf einer weiteren Seite "me too" geschrieben. Anschließend präsentierte er den laut jubelnden Fans das rote Union-Jersey mit der Nummer 11 von Jeong Wooyeong (25). Erneut brandete Jubel in der Uber Arena auf. Einer der Sänger trug das Trikot zudem, während er auf der Bühne performte.

Der 25-Jährige traf die Band vor Ort und bedankte sich in einer Videobotschaft für die Ehre, die ihm zuteilwurde. "Hallo, hier ist Jeong Wooyeong. Vielen Dank, dass du mich gestern zum Konzert eingeladen hast. Und ich habe dich gestern in meinem Trikot auftreten sehen und es war so cool", sendete der Südkoreaner eine Grußbotschaft vom Trainingsplatz.

Jeong ist nämlich offenbar ein großer Ateez-Fan: "Ich werde euch immer unterstützen und hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen." Der abschließende "Eisern Union"-Gruß durfte natürlich auch nicht fehlen.

Unions Social-Media-Abteilung bezeichnete die Aktion als "Fiebertraum" und bedankte sich für den Aufruf. Die Band hat bei Instagram 10,2 Millionen Follower und ist nicht nur in Südkorea und Japan besonders bei jungen Menschen sehr beliebt. Selbst in den USA konnte Ateez schon einen Nummer-eins-Hit landen.