Union Berlin verleiht Abwehr-Talent Ogbemudia

Berlin - Fußball-Bundesligist Union verleiht Oluwaseun God Power Osaro Ogbemudia (19) für die anstehende Rückrunde.

Oluwaseun God Power Osaro Ogbemudia (19)(l.) hatte im August 2024 seinen ersten Profivertrag erhalten. © Andreas Gora/dpa

Der 19 Jahre alte Innenverteidiger soll beim Drittligisten Waldhof Mannheim Spielzeit erhalten, wie Union mitteilte.

Für die Leihe wurde der Vertrag des gebürtigen Bremers vorzeitig verlängert.

Der 1,88 Meter lange Abwehrspieler hatte im August 2024 seinen ersten Profivertrag erhalten, wurde aber in der U19 eingesetzt.

Zudem stehen noch elf Berufungen in den Bundesligakader zu Buche, in denen der viermalige Juniorennationalspieler aber nicht zum Einsatz kam.