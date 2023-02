Ernüchterung bei Union Berlin! Traum von Tabellenführung platzt gegen Schalke

Berlin - Tristesse in der Alten Försterei: Union Berlin ist gegen Tabellenschlusslicht Schalke 04 nicht über ein mageres 0:0 hinausgekommen und hat es nach dem Patzer des FC Bayern verpasst, erneut die Tabellenspitze zu erobern. Die Gäste aus dem Ruhrpott stellten mit dem vierten 0:0 in Folge einen Bundesliga-Rekord auf.

Aïssa Laïdouni (l.) war in der ersten Halbzeit der beste Mann für Union Berlin und versuchte das Spiel im Mittelfeld immer wieder anzutreiben. © RONNY HARTMANN / AFP

Es war eigentlich alles angerichtet: Die Münchener hatten am Samstagabend durch die 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach den Eisernen das Tor zur Spitze weit aufgestoßen. Doch die Köpenicker verpassten es, in der ausverkauften Alten Försterei hindurchzugehen. Man ist jetzt zwar punktgleich mit dem Rekordmeister, doch das Torverhältnis spricht eindeutig für den FCB.



Die Gäste aus Gelsenkirchen verlegten sich im Abstiegskampf natürlich auf die Verteidigung des eigenen Kastens und machten ihrem Ex-Coach Huub Stevens alle Ehre, denn am Ende des Spiels stand zum vierten Mal die Null - allerdings auch in der Offensive, sodass die Knappen am Tabellenende kaum Boden gutmachen konnten.

Im Spiel der Hausherren zeigte sich einmal mehr eine der wenigen Schwächen: Mit dem Spielgerät weiß die Fischer-Truppe nach wie vor nämlich nicht so viel anzufangen, wie gegen den Ball und da die Königsblauen sehr tief standen, konnte der Hauptstadtklub sein gewohnt starkes Umschaltspiel nicht zur Geltung bringen.

Das mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass Union-Coach Urs Fischer gleich fünfmal rotierte und Stammkräften wie Diogo Leite oder Sheraldo Becker eine Verschnaufpause verschaffte. Auch Stürmer Jordan fand sich zu Beginn der Partie auf der Ersatzbank wieder, was den US-Amerikaner aber keinesfalls zu stören schien, denn er sang gut gelaunt die Vereinshymne mit.

Der "zweite Anzug" der Hausherren hatte Schwierigkeiten sich der Mann-Orientierung der Knappen, die ihre direkten Gegenspieler quasi über den ganzen Platz verfolgten, zu entziehen. Die Fischer-Truppe sorgte in der Anfangsphase zwar immer wieder über die Flügel mit scharfen Flanken für Gefahr, einzig der passende Abnehmer wollte sich nicht finden.