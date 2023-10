Union Berlin vor "größtem" Spiel der Vereinsgeschichte: Champions League macht's möglich

Am Dienstagabend steht für Union Berlin die Heim-Premiere in der Champions League im ausverkauften Olympiastadion gegen Sporting Braga an.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) steht für Union Berlin die Heim-Premiere in der Champions League gegen den portugiesischen Vertreter Sporting Braga an - und das vor ausverkauftem Haus.

Am Dienstagabend wird das Olympiastadion, wie schon 2021 in der Conference League, wieder in Rot erstrahlen, diesmal jedoch mit ausverkauften Rängen in der Königsklasse. (Archivfoto) © Andreas Gora/dpa Allerdings treten die Eisernen nicht im stets mit 22.012 Zuschauern ausverkauften Stadion An der Alten Försterei an, sondern weichen in der Königsklasse ins Berliner Olympiastadion aus. Dennoch können sich die Kicker aus Köpenick auf eine ausverkaufte Arena freuen, denn im eigentlich verhassten Stadion des Lokalrivalen Hertha BSC werden sage und schreibe 73.345 frenetische Union-Fans erwartet - mehr Unioner haben noch nie zeitgleich ein Spiel ihrer Lieblinge live im Stadion verfolgt! Und wer schon einmal erlebt hat, wie laut es in der Alten Försterei bei Heimspielen des FCU zugeht, der kann sich ungefähr vorstellen, welchen Tornado mehr als 73.000 Union-Anhänger entfachen können. 1. FC Union Berlin Union Berlin in Heidenheim zurück in die Spur, oder droht Negativrekord? Da das Selbstvertrauen nach nunmehr fünf Niederlagen in Folge aktuell nicht sehr groß bei den Roten ist, "braucht's diesen zwölften Mann" auch bitter nötig, wie Coach Urs Fischer (57) im Vorfeld des Spiels erklärte.

Union Berlin kann in Champions League auf Unterstützung von mehr als 73.000 Fans bauen