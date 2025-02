Union Berlin: Wer stürmt im Krisengipfel gegen Hoffenheim?

Berlin - Wenn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Union Berlin und die TSG Hoffenheim gegeneinander antreten, dann ist das wohl das Gipfeltreffen der Enttäuschten.

Im Winter wurde mit Marin Ljubicic (22) ein neuer Knipser verpflichtet - ein Einsatz in der Startelf kommt nach Ansicht von Steffen Baumgart (53) allerdings noch zu früh.

Während es bei der TSG in der Defensive hapert - 40 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache -, herrscht bei den Köpenickern weiterhin Torflaute. Gegen Hoffenheim ist verlieren quasi verboten, aber wer soll die Tore schießen?

Die Realität sieht für beide Klubs anders aus. In der PreZero Arena kommt es nämlich zum Krisenduell zwischen dem 14. und 15. in der Bundesliga .

Bei den Eisernen kommt das nach dem harten Abstiegskampf in der vergangenen Saison sicherlich nicht ganz so überraschend. Durch die guten Ergebnisse der vorangegangenen Spielzeiten hat der eine oder andere das aber sicher auch als Ausrutscher abgehakt.

Zumindest die Kraichgauer haben wohl nicht damit gerechnet, sich am 21. Spieltag in den Niederungen der Tabelle wiederzufinden, sondern eher auf die Europapokalplätze geschielt.

Steht erneut Ivan Prtajin (28, r.) in der Startelf von Union Berlin oder darf erstmals Andrej Ilic (24) von Anfang an ran? © Andreas Gora/dpa (Bildmontage)

Einen Kaderplatz stellte er seinem Neuzugang zwar auf jeden Fall in Aussicht, "aber auch nur für den Kader", betonte der Union-Coach in der Pressekonferenz vor der Partie.

Er wolle seinem Schützling die nötige Zeit geben, sich bei Union richtig einzugewöhnen. Dennoch verlieh der 53-Jährige seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Kroate "uns relativ schnell helfen kann".

Benedict Hollerbach (23) dürfte in der Offensive gesetzt sein, auch wenn er seine vier Saisontreffer bislang ausschließlich in der Alten Försterei erzielte.

Nach den Deadline-Day-Abgängen von Jordan (28) und Yorbe Vertessen (24) rücken jetzt Ivan Prtajin (28) und Andrej Ilic (24) verstärkt in den Fokus, die seit ihrem Wechsel im Sommer noch nicht richtig zum Zug gekommen sind. Ob sie die Lösung für die Sturmflaute sein können, wird sich zeigen.

Dazu kommt, dass sich die Berliner in der Fremde besonders schwertun: Die letzten sechs Auswärtsspiele wurden allesamt verloren. Der Hauptstadtklub konnte zuletzt am 20. Oktober bei Abstiegskandidat Holstein Kiel dreifach punkten. Erfolgt in Hoffenheim jetzt der Befreiungsschlag?