Union Berlin zerlegt Hoffenheim wie zu Fischers besten Zeiten: "Hab's extrem genossen"

Berlin - Bei diesem Ergebnis wird sich wohl so mancher Fußballfan verwundert die Augen reiben: Union Berlin schießt die TSG Hoffenheim mit 4:0 aus dem eigenen Stadion !

Vier Tore hat Union Berlin zuletzt unter Urs Fischer (58) in einem Bundesliga-Spiel geschossen. © Andreas Gora/dpa

"Ich hab's extrem genossen", gab Benedict Hollerbach (23) nach Abpfiff am Sky-Mikrofon preis. Der 23-Jährige schnürte gegen die TSG seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga und war der beste Mann auf dem Platz.

Falls Ihr Euch jetzt fragen solltet, wann die Minimalisten aus Köpenick zuletzt vier Treffer in einem Pflichtspiel erzielt haben: Es war beim 4:1-Erfolg in Darmstadt am 2. Spieltag der Vorsaison, als man noch Tabellenführer unter Urs Fischer (58) war.

Seitdem ist An der Alten Försterei viel passiert und es hat vier Trainer gebraucht, bis zumindest für einen kurzen Moment an diese glorreichen Zeiten angeknüpft werden konnte.

Und das Spiel in Sinsheim hatte noch eine weitere Rarität parat, denn bei allen vier Buden handelte es sich um Stürmer-Tore - ein vollkommen ungewohntes Gefühl bei den Eisernen, die bis dato unter einer lang anhaltenden Sturmflaute litten.