Union-Fans packen beim Winterwetter an: Schneeschippen vor Frankfurt-Spiel

Berlin - Fans von Union Berlin helfen dem Klub beim Beseitigen von Schnee und Eis im und um das Stadion An der Alten Försterei vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt.

Freiwillige Fans des 1. FC Union befreien Wege und Parkplätze am und im Stadion An der Alten Försterei von Schnee. © Matthias Koch/dpa

Zusammen mit Mitarbeitern des Clubs schippten Anhänger unter anderem auf den Tribünen und Parkplätzen vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga.

Union machte keine Angaben, ob die Austragung des Spiels in Gefahr ist. Es gab jedoch zunächst keine Hinweise darauf. Eine ähnliche Aktion gab es zuletzt schon vor der Partie gegen Mainz im Januar. Das Spiel fand statt.

Am Donnerstag hatte eine Mischung aus Schneefall, Eiskörnern und gefrierendem Regen in der Hauptstadt für einige Probleme im Berufsverkehr gesorgt.

Auch der Berliner Flughafen BER war für mehrere Stunden lahmgelegt. Am Freitag ist laut Deutschem Wetterdienst aber nicht mehr mit größeren Niederschlägen zu rechnen, es soll etwas milder werden.