Autsch: So lange muss Union Berlin auf Diogo Leite verzichten

Berlin - Abwehr-Alarm bei Union Berlin : Steffen Baumgart (54) muss am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt auf eine wichtige Säule in der Innenverteidigung verzichten.

Unions Abwehr-Ass Diogo Leite (27) fällt vorerst verletzt aus. © Soeren Stache/dpa

Diogo Leite (27) wurde bei der 1:3-Pleite in Hoffenheim nach 75 Minuten angeschlagen ausgewechselt. Die Vorsichtsmaßnahme kam jedoch zu spät, denn die Verletzung ist mehr als nur eine kleine Blessur.

Nach Informationen von Bild fällt der Abwehrmann wohl mindestens für vier Wochen mit einer Oberschenkelverletzung aus, wodurch die Abwehrsorgen der Eisernen zusätzlich verstärkt werden.

Denn Baumgart kann nach wie vor nicht auf den langzeitverletzten Tom Rothe (21) zurückgreifen, der gerade dabei ist, sich wieder heranzukämpfen, wie der Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Frankfurt-Spiel betonte.

Außerdem fällt auch wieder einmal Außenverteidiger Josip Juranovic (30) mit einer nicht näher genannten Verletzung aus, sodass die Kaderdecke in der Hintermannschaft langsam dünn wird.

Für Leite, der im Winter erneut mit einem Abgang vom FCU in Verbindung gebracht wurde, wird Stanley Nsoki (26) in die Startelf rücken, kündigte der Union-Coach an.