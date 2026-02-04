Union Berlin: Warum Doekhi und Leite immer noch da sind

Berlin - Es war diesmal ein sehr ruhiger Deadline Day bei Union Berlin - keine Zugänge, keine Abgänge, auch nicht von Danilho Doekhi oder Diogo Leite (27), obwohl beide doch eigentlich heiß begehrt gewesen sein sollen.

Union-Manager Horst Heldt (56) hat sich zum Verbleib seiner beiden Abwehr-Asse geäußert. © Andreas Gora/dpa

Damit haben die Eisernen auch ihre letzte Chance vertan, mit ihren Star-Innenverteidigern Kasse zu machen, denn beide wollen den Verein im kommenden Sommer verlassen - ablösefrei.

Das hat natürlich Vorteile für die Spieler und selbstverständlich auch die Berater, denn bei Transfers dieser Art fließt gern ein gutes Handgeld, das man sich dann in die eigene Tasche stecken kann.

Sportlich wäre es aber natürlich ein herber Verlust für die Köpenicker gewesen, wenn einer oder im Worst Case sogar beide Abwehrmänner den Klub im Winter verlassen hätten - und der hätte sich dann auch finanziell auswirken können, wie Horst Heldt (56) in einer Medienrunde erklärte.

"Ein Abstieg kostet 50 Millionen Euro", betonte der Union-Manager. Jeder Tabellenplatz mache dabei etwas aus. "Da bewegen wir uns schon zwischen 1,5 und drei Millionen Euro pro Platzierung", konkretisierte er.

Für Doekhi, den die Berliner im Sommer 2022 immerhin selbst ablösefrei von Vitesse Arnheim holten, sollen laut Heldt im Sommer zwar Angebote vorgelegen haben, man habe sich aber letztendlich nicht einigen können.