Union feiert Wahnsinns-Last-Minute-Klassenerhalt: Zingler lässt sich volllaufen

Pure Ekstase in der Alten Försterei. Janik Haberer (30, l.) schießt Union zum Klassenerhalt. Zuvor hatte Benedict Hollerbach die Eisernen mit 1:0 in Führung gebracht. (Bildmontage) © JOHN MACDOUGALL / AFP

Union bleibt damit auch das sechste Jahr in Folge in der Bundesliga - dank zweier Joker. Erst war Benedict Hollerbach (68. Minute) zur Stelle, dann brachte Janik Haberer (90.+2) nach dem Doan-Schock zum 1:1 (85.) die Alte Försterei zum Beben. Ausgerechnet der Ex-Freiburger versaute Christian Streich (58) in seinem letzten Spiel die Qualifikation für Europa.



Ihm sollte es egal sein. Auf den letzten Metern ist Union noch einmal der Relegation entgangen. "Wir werden heute Abend den ganzen Frust rauslassen, den wir über die Saison hatten, und total befreit das Ganze feiern", kündigte Hollerbach an. Die Kabinen-Party war da bereits im Gange.

Was nur wenige Minuten zuvor auf dem Rasen in ihm vorging, wollte er allerdings nicht verraten. In Hälfte eins scheiterte bereits Josip Juranovic (28) am glänzend aufgelegten Noah Atubolu (21), in der Nachspielzeit war es dann Kevin Volland (31). Sein Elfmeter lenkte der Gästekeeper noch an den Pfosten, Haberer aber stand goldrichtig.

"Es war auf jeden Fall das Krasseste, was ich je erlebt habe. Ich hätte es gerne ein bisschen ruhiger gehabt. Das ist so eine emotionale Achterbahnfahrt. Wahnsinn", so der Torjäger. "Mit dem Elfmeterschießen, da müssen wir nochmal gucken", sagte Interimstrainer Marco Grote mit einem Augenzwinkern.