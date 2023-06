Union schnappt sich wohl diesen 3. Liga-Ronaldo

Union Berlin kann nicht nur mit lautstarken Fans punkten, sondern auch mit der Champions League in der kommenden Spielzeit. Dass es Hollerbach in die Bundesliga zieht, war schon länger bekannt. Der Stürmer schoss den SV Wehen Wiesbaden mit seinen Toren in die 2. Bundesliga.

Anders als von vielen Experten prophezeit, wird es Benedict Hollerbach weder zum 1. FC Köln , noch zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim ziehen. Wie der " Kicker " berichtet, wird sich der Lockenkopf in Zukunft an der Alten Försterei von den Fans feiern lassen.

Hollerbach jubelt immer gerne in der Cristiano Ronald-Pose. (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

Der Transfer des 22-Jährigen kann getrost als Coup bezeichnet werden, da Union öffentlich kein großes Interesse an Hollerbach bekundet hat.

Der Stürmer gehörte in der abgelaufenen Spielzeit in der 3. Liga ohne jede Frage zu den besten Akteuren. Vor allem durch seine Schnelligkeit brachte es Hollerbach am Ende auf insgesamt 19 Tore und fünf Vorlagen in 41 Spielen.

Trainer Urs Fischer (57) wird ganz sicher nicht abgeneigt sein, sollte es am Ende zum Transfer kommen. Hollerbach passt wegen seiner Dribbelstärke und seiner Schnelligkeit perfekt in das Spielsystem der Eisernen. Geschäftsführer Oliver Ruhnert (51) wird sich bei dem Transfer schon etwas gedacht haben.

So ist auch eine Leihe zu einem anderen Team aus der Bundesliga nicht ganz unwahrscheinlich. Die Konkurrenz im Angriff der Berliner ist ohnehin riesig.