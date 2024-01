Union-Spieler hauen sich gegenseitig um: Leistungsträger im Krankenhaus

Berlin - Union Berlin startet in die Mission Klassenerhalt. Das erste Training hielt aber bereits einen dicken Wermutstropfen bereit: Leitwolf Rani Khedira (29) verletzte sich.

Rani Khedira (29) verletzt sich beim ersten öffentlichen Training an der linken Wade und musste zur Kontrolle ins Krankenhaus. © David Inderlied/dpa

Beim ersten öffentlichen Training im Jahr 2024 schickte Trainer Nenad Bjelica (52) seine volle Kapelle auf den Rasen. Der Kroate wünschte sich vollen Einsatz - und diesen Wunsch musste einer böse bezahlen.

Alex Kral (25) erwischte Khedira in einem Zweikampf so unglücklich an der linken Wade, dass der Vizekapitän der Eisernen die Einheit nicht mehr beenden konnte.

Khedira wurde anschließend zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige müsse eine Mannschaftstrainingspause einlegen, teilte der Hauptstadtklub am Nachmittag mit. Über die Dauer der Verletzungspause machte der Verein wie üblich keine näheren Angaben.

Auch was der Bruder von Weltmeister Sami Khedira (36) genau hat, ist nicht bekannt. Ein Ausfall des Mittelfeldspielers wäre für Trainer Bjelica ein herber Schlag. Der kampfstarke Mittelfeldmotor gilt auf dem Rasen als verlängerter Arm des Kroaten und mit ihm soll es am übernächsten Freitag gegen den Tabellennachbarn aus Mainz (20.30 Uhr/DAZN) den nächsten Dreier geben.