Union-Spieler vor Abflug: Zieht es ihn an die Elbe?

Niko Gießelmann (31) steht wohl vor einem Abschied von Union Berlin. (Archivbild) © dpa/Andreas Gora

Drei Spieltage vor Schluss befinden sich die Eisernen aus Berlin weiterhin auf Kurs in Richtung Champion League. Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg, würden die Berliner einen großen Schritt in Richtung Königsklasse machen.

Sportchef Oliver Ruhnert (51) und Trainer Urs Fischer (57) basteln schon jetzt fleißig am Kader für die nächste Saison.

Wie es manchmal im Fußball so ist, sind trotz des Erfolges der Mannschaft, nicht alle Spieler zu 100 Prozent zufrieden. Dazu zählt in dieser Spielzeit wohl auch Niko Gießelmann (31).

Der Linksverteidiger gehörte in der Hinrunde noch zum Stammpersonal und machte seine Sache über weite Strecken doch recht ordentlich. Nach der Verpflichtung von Jerome Roussillon (30, kam aus Wolfsburg) wurde es für den gebürtigen Hannoveraner eng.

Seinen letzten Startelfeinsatz hatte Gießelmann am 8. April gegen Borussia Dortmund.