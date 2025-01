Rückkehr in die Heimat: Union Berlin hat bekannten Knipser im Visier

Fisnik Asllani (22) hat sich beim SV Elversberg ins Rampenlicht geschossen. © Silas Schueller/DeFodi Images/dpa

Denn die Eisernen sollen nach Informationen von Bild großes Interesse an einer Verpflichtung von Fisnik Asllani (22) haben. Der Mittelstürmer soll dabei helfen, die Sturmflaute in Köpenick nachhaltig zu beenden.

Zwar konnten die Berliner am vergangenen Sonntag nach zwei torlosen Partien beim 2:1-Sieg gegen Mainz 05 endlich wieder das gegnerische Netz zappeln sehen, die Durchschlagskraft im Angriff war aber trotzdem weiterhin eher dürftig.

Asllani hat in der laufenden Spielzeit in der 2. Bundesliga für reichlich Wirbel gesorgt und in 18 Partien bereits 15 Scorer-Punkte (zehn Tore und fünf Vorlagen) auf seinem Konto verbucht.

Der 22-Jährige ist derzeit an die SV Elversberg verliehen und hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Saarländer nur drei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze haben.