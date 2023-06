Union Berlin: Warum diese Transferphase diesmal anders ist

Zwei Neuzugänge konnte Union Berlin bereits verpflichten. Dennoch dürfte die Transferperiode anders als die vergangenen Sommer ablaufen. Der Umbruch bleibt aus.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Langsam nimmt die Kaderplanung Formen an: In dieser Woche verließen gleich drei Profis Union Berlin. Sven Michel (32) zieht es nach Augsburg, Tymoteusz Puchacz (24) lässt sich erneut verleihen und Paul Seguin (28) schließt sich Schalke an. Auf der anderen Seite stehen mit Alex Kral (25) und Mikkel Kaufmann (22) bereits zwei Neuzugänge fest - und doch ist bei dieser Transferperiode alles anders.

Manager Oliver Ruhnert (51) war zuletzt immer frühzeitig dran. (Bildmontage) © Soeren Stache/dpa Die Eisernen sind berühmt-berüchtigt, schon frühzeitig ihre Neueinkäufe zu präsentieren. Kral und Kaufmann konnten zwar erneut früh verpflichtet werden, sind aber gleichzeitig auch die einzigen beiden Neueinkäufe. Zum Vergleich: Als die vergangene Saison gerade mal erst seit knapp zwei Wochen beendet war, konnte Oliver Ruhnert (51) bereits fünf Neuzugänge präsentieren: Jamie Leweling (21), Paul Seguin (27), Danilho Doekhi (23), Janik Haberer (28) und Tim Skarke (26). Im Trainingslager konnte Urs Fischer (57) dann mit neun der insgesamt zehn Neuzugänge planen. Lediglich Morten Thorsby (27) stieß erst zum Ende hinzu. 1. FC Union Berlin Neuer Linksverteidiger für Union? Genug Zeit für den Schweizer, die für das Union-Spiel so wichtigen Automatismen einzustudieren. Zur Wahrheit gehört aber auch: Seit dem Aufstieg in die Bundesliga hatte Ruhnert jeweils einen Umbruch zu bewältigen. Zehn bis 15 Neuzugänge waren an der Tagesordnung. Erst vor zwei Jahren verpflichtete Union in beiden Transferperioden allein 19 (!) Spieler. Üppig gefüllt war auch jeweils die Liste der Abgänge. Ganz so lange dürfte die Liste diesmal nicht ausfallen - weder was Abgänge noch was Neuzugänge betrifft. Der Umbruch fällt diesmal aus. Sieben Profis haben den Verein verlassen, ein Leistungsträger ist aber nicht dabei. Und auch die Streichkandidaten Dominique Heintz (29) oder Kevin Möhwald (29) haben noch keine großen Spuren hinterlassen.