Irres Gerücht: Schnappt sich Union diesen DFB-Star?

Berlin - Mit Mikkel Kaufmann (22) ist Oliver Ruhnert (51) ein typischer Union-Transfer gelungen . Auch wenn der schnelle Angreifer vom FC Kopenhagen kommt, wurden die Eisernen wieder einmal im Unterhaus fündig. Beim KSC sorgte der 22-Jährige mit zehn Treffern, davon acht in der Rückrunde und acht Assists für Furore.

Robin Gosens (28, 2.v.l.) wird mit Union in Verbindung gebracht. © Federico Gambarini/dpa

Doch bei Union Berlin denkt man nicht erst seit dem geplatzten Isco-Deal offenbar auch in größeren Dimensionen. Aus Italien macht ein irres Gerücht die Runde.

So soll sich der Kult-Klub aus Köpenick angeblich für Robin Gosens (28) interessieren. Laut dem italienischen Sportjournalisten Alfredo Pedullà soll es zumindest eine Anfrage aus der Hauptstadt gegeben haben.

Der 28-Jährige schloss sich erst vor eineinhalb Jahren für über 27 Millionen Euro Inter Mailand an, erlebte aber im ersten Halbjahr auch aufgrund von Verletzungen eine schwere Zeit. Bei den Nerazzurris pendelt er meist zwischen Bank und Startelf, zeigte aber nicht zuletzt beim Champions-League-Finale seine Qualitäten, als Gosens das Spiel des Underdogs sichtbar belebte.

Dazu passt: Auch bei den Köpenickern kann der Flügelflitzer in der Königsklasse spielen. Zudem hat er schon mehrmals in der Vergangenheit betont, in der Bundesliga spielen zu wollen.

Union hat mit Jérôme Roussillon (30) eigentlich einen echten Volltreffer gelandet, braucht aber noch Ersatz. Tymoteusz Puchacz (24) hat wohl keine Zukunft mehr. Kommt jetzt mit Gosens ein absoluter Kracher?