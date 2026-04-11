Union-Wunderkind schreibt Geschichte, aber Heidenheim wird zum Spielverderber

Heidenheim - Es war die einzige positive Nachricht für Union Berlin : Mit 16 Jahren und drei Tagen hat Linus Güther Bundesliga-Geschichte geschrieben.

Der erste Streich: Heidenheims Mathias Honsak (l.) trifft zum 0:1. © Harry Langer/dpa

Das Offensivtalent wurde beim 1:3 (0:2) beim 1. FC Heidenheim eingewechselt und ist dadurch der zweitjüngste Spieler der Bundesliga-Historie. Nur der frühere Dortmunder Youssoufa Moukoko war mit 16 Jahren und einem Tag noch jünger. Güther, der erst seit dieser Woche spielberechtigt ist, kam in der 84. Minute in die Partie.

Viel ausrichten konnte Unions Wunderkind nicht mehr. Die Berliner kassierten eine verdiente Niederlage. Mit dem Ende der Sieglos-Serie wahrt wiederum der 1. FC Heidenheim seine Mini-Chance auf den Klassenerhalt. Dank des Heimsieges gelang dem Team von Trainer Frank Schmidt nach 15 Spielen ohne Dreier der ersehnte Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Matchwinner war Mathias Honsak, der in der ersten Halbzeit doppelt traf (9./36.). Union tat sich lange Zeit schwer und kam durch Leopold Querfeld nur zum zwischenzeitlichen 1:2 in der 75. Minute. Darauf antwortete Budu Siwsiwadse mit einem Joker-Tor (79.). Ein weiterer Treffer des Georgiers in der Nachspielzeit wurde vom Schiedsrichter zurückgenommen.

Für den FCH war es erst der vierte Saisonsieg, in der Tabelle liegt der Club mit 19 Punkten weiter auf dem letzten Platz.

Die vergangenen Monate ohne Erfolgserlebnis waren laut Schmidt "für uns alle nur schwer zu ertragen". Auch gegen die Gäste aus der Hauptstadt sah es erst einmal nicht nach einem Ende des Negativlaufs aus, denn Union kam zunächst immer wieder in die gefährlichen Räume und durch Derrick Köhn zur ersten Großchance (2.).