Leak im Netz: Sieht so das neue Union-Trikot aus?

Berlin - Alles neu bei Union Berlin : neuer Trainer, neuer Spielstil und neues Trikot. Während der eiserne Anhang die Sommerpause mit der WM überbrücken kann, gibt es vor dem Turnierstart offenbar schon ein Geschenk an die Fans.

Union Berlin setzt in der neuen Saison wohl nicht mehr auf ein rot-weiß gestreiftes Heimtrikot. © Soeren Stache/dpa

Auf der bei Fußballfans beliebten Trikotplattform footyheadlines.com ist ein Leak der neuen Spielkleidung aufgetaucht. Statt Streifen setzt Union auf ein kräftiges Rot. Weiße Akzente finden sich lediglich am Kragen und auf den Schultern wieder.

Das schlicht gehaltene Trikot erinnert dabei ein wenig an den Heim-Look von vor drei Jahren. Den hinteren weißen Streifen aus der Saison 2023/24 sucht man allerdings vergeblich.

Besonders auffällig: Das Design soll eine Hommage an die Alte Försterei sein. Auf dem Jersey ist die markante Stahldachkonstruktion des Stadions eingearbeitet - ein nettes Geschenk an die Fans, sammeln die Eisernen doch am liebsten zu Hause ihre Punkte.

Doch wann können die treuen Stadiongänger und Union-Fans das gute Stück erwerben? Zuletzt ließ sich Union gerne viel Zeit mit der Veröffentlichung und arbeitete sich meist bis zum Heimtrikot vor. Diesmal aber müssen sie sich laut Bild nicht so lange gedulden.