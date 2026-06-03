Union Berlin scharf auf Nationalspieler aus Frankreich?

Berlin - Bereitet sich Union Berlin auf den Abgang eines Leitwolfes vor? Mit Rani Khedira (32) könnten die Eisernen nach der WM ihren Antreiber im Mittelfeld verlieren.

Arthur Avom (21, l.) hat in der League 1 auch schon Tuchfühlung mit PSG-Stars wie Désiré Doué (21) aufgenommen. © Christophe Ena/AP/dpa

Wie das französische Fußball-Portal "Jeunesfooteux" berichtet, sollen die Berliner Interesse an Arthur Avom (21) haben, der aktuell in der Ligue 1 beim FC Lorient unter Vertrag steht.

Nach Informationen von "tranfermarkt.de" soll der Vertrag des 21-Jährigen Ende Juni auslaufen, allerdings bestehe demnach eine Option auf ein weiteres Jahr.

Daher verlangen die Franzosen wohl mindestens zehn Millionen Euro Ablöse bei einem Transfer ihres Mittelfeld-Juwels. Avom ist im Sommer 2023 aus seinem Heimatland Kamerun in die zweite Mannschaft von Lorient gewechselt und hat schnell den Sprung zu den Profis geschafft.

Der Rechtsfuß ist inzwischen etablierter Stammspieler und hat in der vergangenen Spielzeit nur drei Ligaspiele bei den Bretonen verpasst, die als Aufsteiger einen beachtlichen zehnten Rang belegten.

Als Scorer fiel der Box-to-Box-Spieler dabei mit zwei Toren und einer Vorlage zwar nicht unbedingt auf, hat mit seiner Dynamik aber immer wieder das Spiel der Franzosen angetrieben.