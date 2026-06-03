Union Berlin scharf auf Nationalspieler aus Frankreich?
Berlin - Bereitet sich Union Berlin auf den Abgang eines Leitwolfes vor? Mit Rani Khedira (32) könnten die Eisernen nach der WM ihren Antreiber im Mittelfeld verlieren.
Wie das französische Fußball-Portal "Jeunesfooteux" berichtet, sollen die Berliner Interesse an Arthur Avom (21) haben, der aktuell in der Ligue 1 beim FC Lorient unter Vertrag steht.
Nach Informationen von "tranfermarkt.de" soll der Vertrag des 21-Jährigen Ende Juni auslaufen, allerdings bestehe demnach eine Option auf ein weiteres Jahr.
Daher verlangen die Franzosen wohl mindestens zehn Millionen Euro Ablöse bei einem Transfer ihres Mittelfeld-Juwels. Avom ist im Sommer 2023 aus seinem Heimatland Kamerun in die zweite Mannschaft von Lorient gewechselt und hat schnell den Sprung zu den Profis geschafft.
Der Rechtsfuß ist inzwischen etablierter Stammspieler und hat in der vergangenen Spielzeit nur drei Ligaspiele bei den Bretonen verpasst, die als Aufsteiger einen beachtlichen zehnten Rang belegten.
Als Scorer fiel der Box-to-Box-Spieler dabei mit zwei Toren und einer Vorlage zwar nicht unbedingt auf, hat mit seiner Dynamik aber immer wieder das Spiel der Franzosen angetrieben.
Könnte Arthur Avom Rani Khedira im Mittelfeld von Union Berlin ersetzen?
Damit würde der kamerunische Nationalspieler in seiner Spielweise Khedira durchaus ähneln, der erst in der abgelaufenen Saison seine Torjägerqualitäten entdeckt und satte fünfmal genetzt hat.
Der 32-Jährige legt seine volle Konzentration aktuell auf die tunesische Nationalmannschaft und hat bislang kein neues Arbeitspapier bei den Köpenickern unterschrieben.
"Stand jetzt natürlich. Ich habe noch einen laufenden Vertrag", antwortete der jüngere Bruder von Weltmeister Sami Khedira (39) im April auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison für die Berliner auflaufen wird - ein klares Bekenntnis klingt anders.
Allerdings müssten die Verantwortlichen um Manager Horst Heldt (56) sich offenbar harter Konkurrenz aus der Premier League erwehren, denn auch Crystal Palace, Everton und Fulham sollen Arthur Avom auf dem Zettel haben, der aktuell auf einen Marktwert von 20 Millionen Euro taxiert wird und die englische Top-Liga als präferiertes Ziel ausgemacht haben soll.
Und auch die Forderung von mindestens zehn Millionen Euro dürfte den FCU abschrecken, sodass dieses Gerücht wohl nicht viel Wahrheitsgehalt besitzen dürfte.
Titelfoto: Christophe Ena/AP/dpa