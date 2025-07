Verlängerung bei Union: Bekommt dieser Spieler eine echte Chance?

Alles in Kürze

Livan Burcu (20) verlängert bei Union Berlin. © Livan Burcu

Der 20 Jahre alte Außenspieler war in der vergangenen Spielzeit an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg ausgeliehen und ist nun nach Köpenick zurückgekehrt.

Wie gewohnt teilt der Verein die Laufzeit des Vertrags nicht mit.

Union hatte Burcu im vergangenen Sommer vom SV Sandhausen an die Wuhle geholt und gleich an Magdeburg weiterverliehen. Dort erzielte der Deutsch-Türke in 32 Partien drei Tore und bereitete neun Treffer vor.