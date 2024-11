Von der Bundesliga in den Bundestag: Oliver Ruhnert verlässt Union Berlin

Berlin - Jetzt geht also doch alles ganz schnell: Oliver Ruhnert (53) wird bereits im Januar Union Berlin verlassen, um sich seiner politischen Karriere zu widmen.

Oliver Ruhnert (53) kandidiert bei den anstehenden Bundestagswahlen als Berliner Spitzenkandidat des BSW. © Soeren Stache/dpa

Der 53-Jährige war bereits im Sommer von seinem Posten als Manager zurückgetreten, um wieder als Chefscout aktiv zu werden. In dieser Rolle hatte er mehr Zeit, um sich auf seine neue Aufgabe in der Politik vorzubereiten.

Durch die vorgezogenen Bundestagswahlen erfolgt der Abschied jetzt allerdings ein wenig früher als geplant, denn Ruhnert wird für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) als Spitzenkandidat in Berlin ins Rennen gehen und sich ab Januar "vollumfänglich den Wahlkampfaktivitäten für die voraussichtlich am 23. Februar 2025 stattfindende Bundestagswahl widmen", wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Daher haben sich beide Seiten auf ein Ruhen der Zusammenarbeit verständigt, was eine Rückkehr Ruhnerts zu den Eisernen also nicht ausschließt.

"Ich freue mich riesig, dass Oliver Ruhnert für das BSW kandidiert. Er hat mit seinem glücklichen Händchen den 1. FC Union Berlin in die Bundesliga geführt und etabliert. Jetzt wird er dazu beitragen, das BSW ganz nach vorn zu führen", freute sich Sahra Wagenknecht (55) in einem Interview mit "Sport Bild".