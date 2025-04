Wahnsinns-Tor von Unions Querfeld: So unwahrscheinlich war der Kracher aus der Distanz

Berlin - Was war das denn bitte für ein Tor?! Daran werden sich wohl nicht nur alle bei Union Berlin noch lange erinnern. Aus 34 Metern nagelte Leopold Querfeld (21) den Ball unter die Latte. Nichts zu machen für Alexander Nübel (28) im VfB-Tor, senkte sich die Kugel doch perfekt. Ein Sonntagsschuss am Samstagabend!

In diesem Fall aber trotzte der Österreicher der Wahrscheinlichkeitsrechnung. In der 34. Minute nahm er einen Pass von Diogo Leite (26) auf, legte sich die Kugel zurecht und hielt aus 34 Metern drauf! Mit 118 Kilometern pro Stunde war da auch für Nübel, der noch mit den Fingerspitzen dran war, nichts zu machen.

Die Sorge war nicht ganz unbegründet. So ein Tor gelingt schließlich nicht alle Tage. Allein der Expected Goals-Wert lag bei 0,01. Heißt: Von 100 Versuchen geht nur einer rein.

Ausgelassen bejubelt Querfeld das zwischenzeitliche 3:2. © Andreas Gora/dpa

Es war das passende Traumtor eines denkwürdigen Fußballspiels. Acht Tore in einer Halbzeit hat es zuvor in der Bundesliga noch nie gegeben.

Union führte durch Andrej Ilic (25) und Leite bereits mit 2:0, Stuttgart aber glich aus, ehe Querfeld den Hammer auspackte. Erst drehte der VfB innerhalb von drei Minuten diese völlig verrückte Partie, dann sorgte Ilic kurz vor dem Pausenpfiff für das 4:4.

"War schon ein geiles Fußballspiel, aber wäre schön, wenn es nicht mehr so geil wäre in der zweiten Halbzeit und ein bisschen Ruhe einkehrt", gewährte Baumgart Einblick in seine Kabinenansprache.

Das Spektakel blieb in den zweiten 45 Minuten zwar aus, doch mit dem irren Remis feiert Union vorzeitig den Klassenerhalt - auch weil Querfeld einfach mal draufhielt.