War das wirklich ein Elfmeter? Unions Horror-Minuten vor und nach der Pause

Berlin - Irre Minuten vor und nach der Pause! Union Berlin kassiert mit dem 1:3 (0:2) bei der TSG Hoffenheim die nächste Pleite. Die Eisernen machten ein durchaus ordentliches Spiel, erlebten aber vor und nach der Pause schlimme Minuten. Wie schon im Hinspiel brauchten die Hausherren einen Elfmeter.

Union-Kapitän Rani Khedira (r.) kann den Elfmeterpfiff so gar nicht verstehen © Uwe Anspach/dpa

Es lief die 39. Minute, als Schiedsrichter Robin Braun auf den Punkt zeigte. Leopold Querfeld wollte eine Bogenlampe klären, holte aus, traf aber nur das gestreckte Bein von Ex-Unioner Fisnik Assllani. Eine knifflige Entscheidung, war Assllani zwar eher am Ball, sein Bein war aber auch ganz schön hoch.

Die verständlichen Proteste nutzen jedoch nichts: Andrej Kramaric schlug gleich doppelt zu. Innerhalb von drei Minuten brachte der Kroate die TSG auf die Siegerstraße.

Dabei hatte Union 40 Minuten lang alles im Griff. Rani Khedira hätte die bestens eingestellten Gäste schon früh in Führung bringen müssen, konnte aber aus einem krassen Hoffenheim-Patzer kein Kapital schlagen.

Albian Hajdari rutschte weg, doch Khedira bekam nicht mehr genug Druck hinter dem Ball, um ihn über den ebenfalls ausgerutschten Oliver Baumann zu lupfen.

Dennoch hielten die Eisernen Hoffenheim gut in Schach. Sie ließen gegen den Champions League-Aspiranten quasi nichts zu - bis zur Elfmeterscheidung. Die Köpenicker protestierten heftig, doch die Entscheidung hielt nach dem Wadentreffer auch dem VAR stand: Elfmeter statt Stürmerfoul.