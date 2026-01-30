Leihe bis Saisonende: Union gibt Sturm-Flop ab
Berlin - Also doch! Union Berlin gibt Marin Ljubicic (23) ab. Der Stürmer wird bis Saisonende verliehen, allerdings nicht an Schalke!
Wie Sky berichtet hat Fortuna Düsseldorf den Zuschlag erhalten. Bereits am Freitag soll der obligatorische Medizincheck absolviert werden. Eine Kaufoption besitzt der abstiegsgefährdete Zweitligist nicht.
Ljubicic schloss sich erst vergangenen Winter für 4,5 Millionen Euro den Eisernen an. Sein Start war verheißungsvoll. Bei seinem Bundesligadebüt traf der Goalgetter gleich, bereitete zudem noch einen Treffer vor. Die in ihm gesteckten Erwartungen konnte er jedoch nicht erfüllen.
In der aktuellen Saison fand Baumgart für den Kroaten bis zur Winterpause überhaupt keine Verwendung mehr. Dennoch verlief der Start ins neue Jahr vielversprechend.
Sowohl gegen Mainz, als auch in Augsburg rettete er Union mit seinem Saisontor eins und zwei einen Punkt. Es waren die ersten beiden Saisoneinsätze überhaupt. Jetzt soll Ljubicic Düsseldorf zum Klassenerhalt schießen.
Union Berlin plant wieder mit Alex Kral
Auch Schalke war dran, der Spitzenreiter hat sich laut Sky aber schon vor Tagen aus dem Poker zurückgezogen.
Bei Alex Kral (27) scheint sich der Wechsel zu Panathinaikos Athen wiederum zerschlagen zu haben. Der Tscheche weilte am vergangenen Wochenende zu Vertragsgesprächen in Griechenland. Ein Wechsel bahnte sich an, nun aber plant Steffen Baumgart (54) wieder mit dem 27-Jährigen.
"Wir haben ihn die Möglichkeit gegeben, sich mit einem anderen Verein zu unterhalten. Das passiert auch im Fußball: Mal geht es gut, mal nicht", erklärte Baumgart auf der Pressekonferenz. "Für uns ist es gut. Wir haben einen Spieler mit viel Qualität, den wir noch ein halbes Jahr hier haben."
Titelfoto: Harry Langer/dpa