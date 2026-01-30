Leihe bis Saisonende: Union gibt Sturm-Flop ab

Berlin - Also doch! Union Berlin gibt Marin Ljubicic (23) ab. Der Stürmer wird bis Saisonende verliehen, allerdings nicht an Schalke!

Marin Ljubicic (23, l.) schließt sich Fortuna Düsseldorf an. © Harry Langer/dpa

Wie Sky berichtet hat Fortuna Düsseldorf den Zuschlag erhalten. Bereits am Freitag soll der obligatorische Medizincheck absolviert werden. Eine Kaufoption besitzt der abstiegsgefährdete Zweitligist nicht.

Ljubicic schloss sich erst vergangenen Winter für 4,5 Millionen Euro den Eisernen an. Sein Start war verheißungsvoll. Bei seinem Bundesligadebüt traf der Goalgetter gleich, bereitete zudem noch einen Treffer vor. Die in ihm gesteckten Erwartungen konnte er jedoch nicht erfüllen.

In der aktuellen Saison fand Baumgart für den Kroaten bis zur Winterpause überhaupt keine Verwendung mehr. Dennoch verlief der Start ins neue Jahr vielversprechend.

Sowohl gegen Mainz, als auch in Augsburg rettete er Union mit seinem Saisontor eins und zwei einen Punkt. Es waren die ersten beiden Saisoneinsätze überhaupt. Jetzt soll Ljubicic Düsseldorf zum Klassenerhalt schießen.