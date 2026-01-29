Transfer-Wirrwarr bei Union: Kral-Wechsel geplatzt?

Berlin - Keine Transferphase ohne Transfer-Wirrwarr in Köpenick: Verging im Sommer bei Union Berlin fast kein Tag ohne Wasserstandsmeldung bei Diogo Leite (27), droht nun der Transfer von Alex Kral (27) tatsächlich zu platzen.

Alex Kral (27, l.) wird am Samstag in Hoffenheim im Union-Kader stehen. © Swen Pförtner/dpa

Eigentlich war der Abgang doch schon so gut wie sicher. Gegen Dortmund fehlte der Tscheche bereits im Aufgebot. Der Sechser war für Vertragsgespräche freigestellt worden. Sein Ziel: Panathinaikos Athen.

Dem Kicker zufolge sollte die Ablöse eine Million Euro betragen, am Dienstag aber mischte Kral dann schon wieder überraschend beim Training mit.

"Wir haben ihn die Möglichkeit gegeben, sich mit einem anderen Verein zu unterhalten. Das passiert auch im Fußball: Mal geht es gut, mal nicht", erklärte Steffen Baumgart (54) auf der Pressekonferenz.

In diesem Fall konnten beide Parteien offenbar nicht zueinanderfinden. Die Griechen sollen bereits Alternativen ins Auge gefasst haben.

So wird Kral am Wochenende im Kader stehen, kündigte Baumgart an. Vermutlich auch über den 2. Februar bzw. 6. Februar, das Ende des Transferfensters in Griechenland, hinaus.