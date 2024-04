Warum Union Berlin trotz fieser Pleite gegen FC Bayern noch Glück hat

Das 1:5 gegen den FC Bayern ist die höchste Heimniederlage von Union Berlin in der Bundesliga. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Das lag jedoch weniger an der eigenen Leistung, als vielmehr am schlechten Abschneiden der direkten Konkurrenz im Abstiegskampf.

Sowohl der 1. FC Köln, als auch der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach konnten nichts Zählbares einfahren und so den Abstand auf den Hauptstadtklub verkürzen oder ausbauen. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt damit weiterhin sieben Punkte.

Lediglich Mainz 05 könnte den Köpenickern am Sonntag mit einem Sieg in Freiburg noch in die Suppe spucken. Dann würde Unions Abstand auf den Relegationsplatz nämlich auf magere zwei Pünktchen schrumpfen.

Allerdings haben die Berliner noch ein wichtiges Faustpfand, denn an den nächsten drei Spieltagen stehen noch die direkten Duelle mit Gladbach, Bochum und Köln auf dem Programm, sodass man den Klassenerhalt weiterhin in der eigenen Hand hat.