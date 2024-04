Herbe Klatsche für Union Berlin: FC Bayern zerlegt Eiserne in der Alten Försterei

Berlin - Heimstärke ade: Der FC Bayern München hat die einst als Festung gefürchtete Alte Försterei geschleift und Union Berlin mit 1:5 (0:2) in die Schranken verwiesen. Die Eisernen müssen den Blick nach der fiesen Pleite bange nach unten richten.

Beim Rechtsschuss des Engländers erwies sich die Berliner Mauer als löchrig, denn Danilho Doekhi fiel auf Joshua Kimmichs Finte herein und machte so den Weg für Kanes 33. Saisontor frei.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Harry Kane die Führung per direkt verwandeltem Freistoß auf 2:0 - ein Rückschlag von dem sich die Hausherren nicht mehr erholten.

Bei einem konzentrierten Auftritt des Rekordmeisters eröffnete Leon Goretzka den Torreigen nach 29. Minuten. Der Nationalspieler nagelte die Kugel nach der ersten richtig gelungenen bayerischen Kombination humorlos unter die Latte und schoss die Gäste verdient in Front.

Die Hoffnung, dass die Bayern nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League wieder ihr " Bundesliga-Gesicht " zeigen könnten, zerschlug sich schon in der ersten Halbzeit.

Harry Kane (r.) und Leon Goretzka (M.) haben die Bayern in Führung geschossen. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Es dauerte nicht lange, bis Thomas Müller das Ergebnis kurz nach der Pause auf 0:3 erhöhte und schon in der 53. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Es sollte nicht sein einziger Treffer bleiben, denn 13 Zeigerumdrehungen später steuerte das bayerische Urgestein per Kopf das 0:5 bei.

Zwischenzeitlich schlugen die Münchener in Minute 62 nach einem Ballverlust des kurz zuvor eingewechselten Aissa Laidouni in Person von Mathys Tel zum vierten Mal zu.



Wirklich bewundernswert: Die gewohnt tolle Stimmung in der ausverkauften Alten Försterei ebbte auch nach dem herben Rückstand nicht komplett ab, selbst wenn der eine oder andere Fan nicht mehr mit voller Inbrunst dabei war.

Nach der 5:0-Führung schalteten die Gäste aus dem Freistaat den einen oder anderen Gang zurück und beschränkten sich darauf, Ball und Gegner zu kontrollieren. Die Hausherren, die eigentlich keinen schlechten Start in die Begegnung erwischten, aber ihre Umschaltmomente zu ungenau ausspielten, kamen dadurch noch zur einen oder anderen Halbchance.

Am Ende erzielte Joker Yorbe Vertessen in der Nachspielzeit dann doch noch den Ehrentreffer für die Köpenicker und beendete damit immerhin noch die Serie von drei torlosen Partien in Folge.