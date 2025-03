Wegen Khedira-Tor: Was sich die Union-Stars in der Halbzeit vorgenommen haben

Rani Khedira (31, r.) erzielt nach fast zwei Jahren mal wieder Tor für Union Berlin. © Harry Langer/dpa

Auch deshalb war den Union-Stars beim 2:1 in Freiburg nach den ersten 45 Minuten wohl klar: Hier geht noch was. "Wir haben in der Halbzeit gesagt, wenn Rani ein Tor schießt, dann müssen wir heute auch gewinnen", sagte Janik Haberer (30) bei DAZN.

Der 31-Jährige hatte 15 Minuten zuvor die Blitz-Antwort auf die Freiburger Führung gegeben. Mit einem satten Dropkick und viel Risiko haute er die Kugel mit Wumms in die Maschen. Nichts zu machen für Noah Atubolu (22).

Ein Treffer mit Seltenheitswert. Der Abräumer ist nicht gerade als Torjäger in Erscheinung getreten. In 143 Pflichtspielen für die Eisernen traf Khedira erst dreimal. Macht er aber eine Bude, dann gewinnt Union IMMER!

Vor zwei Jahren, beim 2:0 gegen Frankfurt, traf er erstmals im Trikot der Eisernen. Zwei Monate später gelang ihm sogar ein ganz wichtiger Treffer. Der 1:0-Siegtreffer gegen Werder Bremen bedeutete die Champions League. Danach folgten 58 Ligaspiele ohne Tor. "Er kann schon gerne ein paar Tore mehr schießen", meinte Haberer.