Back to the Roots: Union ist wieder Union!

Berlin - Die nächsten Big Points im Abstiegskampf: Union Berlin siegt auch in Freiburg nicht unverdient! Nach dem 2:1 in Frankfurt und dem 1:1 gegen die Bayern bestätigen die Eisernen den Aufwärtstrend.

Rani Khedira (31) glich nur eine Minute nach der Freiburger Führung wieder aus. © Harry Langer/dpa

Langsam aber sicher verlassen die Köpenicker den Abstiegskampf. Durch das 2:1 wächst der Vorsprung auf den Relegationsrang auf nun schon acht komfortable Punkte.

Der Schlüssel zum Erfolg: die Rückkehr zur Fünferkette. Union ist endlich wieder Union - unbequem, eklig, schwer zu bespielen und griffig in den Zweikämpfen.

So erinnerte der Auftritt in Freiburg stark an die erfolgreichen Zeiten unter Urs Fischer (59). "Wir standen hinten gut und haben viele gute Nadelstiche gesetzt. Man hat schon gemerkt, dass sich Freiburg schwergetan hat, wenn wir tiefer standen", fasste Janik Haberer (30) bei DAZN das Erfolgsrezept gut zusammen.

Die Breisgauer fanden gegen die dicht gestaffelte Abwehr fast nie ein Mittel. Die vielen Hereingaben waren für Diogo Leite (26), Danilho Doekhi (26) und Co. kein Problem. Der SC ging zwar in Führung, die Berlinern hatten aber durch Rani Khedira und Andrej Ilic (24) die passende Antwort parat und machen mit dem Auswärtssieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt - dank alter Tugenden.