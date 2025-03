30.03.2025 17:29 Union Berlin dreht Spiel in Freiburg und feiert Baumgart-Premiere: "Sind wieder eisern"

Union Berlin hat am Sonntag das Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg gedreht und ist zum dritten Mal in Folge ohne Niederlage in der Bundesliga geblieben.

Von Thorsten Meiritz

Freiburg - Union Berlin hat am Sonntag das Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg gedreht und ist zum dritten Mal in Folge ohne Niederlage in der Bundesliga geblieben - eine Premiere unter Steffen Baumgart. Die Breisgauer verlieren durch die 1:2 (1:1)-Pleite wichtige Punkte im Kampf um Europa. Lucas Höler (l.) drückt die Kugel zur Freiburger Führung über die Linie. © Harry Langer/dpa "Sie sind wieder eisern" stellte SC-Coach Julian Schuster vor der Partie vielsagend am DAZN-Mikrofon fest und sollte damit recht behalten, denn seine Mannschaft tat sich sichtlich schwer damit, die Abwehr der Unionen zu knacken. Nach einer müden Anfangsphase, in der die rund 2000 mitgereisten Union-Fans einen frühen Schreck verdauen mussten - Wooyeong Jeong knickte bei einem Zweikampf um und wurde bereits nach acht Minuten durch Tim Skarke ersetzt - kam die Begegnung erst nach einer knappen halben Stunde so richtig in Fahrt. Vincenzo Grifo brachte den Ball aus vollem Lauf von rechts scharf vors Tor der Berliner, wo Lucas Höler die Pille im wahrsten Sinn des Wortes nur noch zur zu diesem Zeitpunkt etwas überraschenden Freiburger Führung über die Linie stolpern musste. 1. FC Union Berlin Union-Berlin-Blog: Die kleine Serie fortsetzen - Auf nach Freiburg! Der Hauptstadtklub zeigte sich aber alles andere als geschockt und schlug bereits nach exakt 100 Sekunden zurück. Rani Khedira donnerte einen Abpraller von der Strafraumkante unhaltbar für Noah Atubolu unten links in die Maschen. Mehr passierte bis zur Pause nicht. Rani Khedira (r.) bejubelt seinen Ausgleichstreffer mit Andrej Ilic. © Harry Langer/dpa Andrej Ilic köpft Union Berlin zum Sieg Andrej Ilic (l.) nickt zum 2:1 für Union Berlin ein. © Harry Langer/dpa Kurz nach Wiederanpfiff schlugen die Gäste dann erneut zu. Skarke durfte unbedrängt von der rechten Seite flanken und fand im Zentrum den Kopf von Andrej Ilic. Der Mittelstürmer hatte nach 48 Minuten wenig Mühe, die Murmel zum 2:1 über die Linie zu drücken - Spiel gedreht! In der Folge verlegte sich der Hauptstadtklub vermehrt aufs Verteidigen, sodass die Schuster-Truppe, die ab der 58. Minute auf Atubolu verzichten musste, mehr Ballbesitz hatte und das Spiel kontrollierte. Und das hätte sich beinahe gerächt, aber Frederik Rönnow konnte den Ausgleich durch Grifo nach 60 Minuten mit einer starken Fußparade verhindern. 1. FC Union Berlin Robin Gosens bei Union Berlin "in ein mentales Loch gefallen" Der SC schnürte die Köpenicker jetzt immer wieder am eigenen Strafraum ein. Der Hauptstadtklub konnte besonders in der Schlussphase kaum noch für Entlastung sorgen und verteidigte mit Mann und Maus im eigenen Strafraum. Am Ende konnte die Baumgart-Truppe den Dreier auch in der sechsminütigen Nachspielzeit, die unter anderem durch eine als Schmetterling verkleidete Flitzerin verursacht wurde, mit viel Mühe ins Ziel retten und sich weiter Luft im Abstiegskampf verschaffen. In der 2. Halbzeit sorgte ein menschlicher Schmetterling für eine kurzzeitige Unterbrechung der Partie. © Harry Langer/dpa Statistik zum Spiel zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin Bundesliga, 27. Spieltag SC Freiburg - 1. FC Union Berlin 1:2 (1:1) Aufstellung SC Freiburg: Atubolu (58. F. Müller) - Sildillia (67. Kübler), Ginter, Lienhart, Günter (67. Beste) - M. Eggestein (86. Manzambi), Osterhage - Doan, Höler (58. Dinkci), Grifo - Gregoritsch Aufstellung 1. FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite - Trimmel, Khedira, Juranovic - Jeong (8. Skarke (69. Schäfer)), Haberer (86. Tousart) - Ilic (85. Benes), Hollerbach (85. Ljubicic) Schiedsrichter: Sören Storks (Velen) Zuschauer: 34.400 Tore: 1:0 Höler (29.), 1:1 Khedira (30.), 1:2 Ilic (48.) Gelbe Karten: Ginter (4), Manzambi (1), Dinkci (1) / Khedira (7), Ilic (1), Schäfer (3), Juranovic (4)

Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 27 78:26 65 2 Bayer 04 Leverkusen 27 62:34 59 3 Eintracht Frankfurt 27 55:40 48 4 1. FSV Mainz 05 27 44:28 46 5 Borussia Mönchengladbach 27 44:40 43 6 RB Leipzig 27 41:34 42 7 SC Freiburg 27 37:40 42 8 FC Augsburg 27 30:36 39 9 VfL Wolfsburg 27 49:41 38 10 VfB Stuttgart 27 47:44 37 11 Borussia Dortmund 27 45:41 36 12 SV Werder Bremen 27 43:53 36 13 1. FC Union Berlin 27 25:40 30 14 TSG 1899 Hoffenheim 27 33:49 27 15 FC St. Pauli 27 22:33 25 16 1. FC Heidenheim 27 32:52 22 17 VfL Bochum 1848 27 28:55 20 18 Holstein Kiel 27 38:67 17 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

Titelfoto: Harry Langer/dpa