Wunder von München? Darum hat Union gute Chancen auf die Überraschung
Berlin - Folgt auf die Gala der Union-Kater? Gegen Bergamo zeigten die Bayern auch im Rückspiel keine Gnade. Mit 4:1 schickte der Rekordmeister die Italiener wieder nach Hause.
Die Befürchtung liegt nahe, dass auch die Eisernen in der Allianz Arena unter die Räder geraten, sprechen doch die Zahlen für sich: Seit dem Aufstieg konnte Union Berlin noch nie gegen die Bayern gewinnen.
Und doch stehen die Chancen für eine Überraschung gar nicht so schlecht. Der Grund: die Champions League.
Als Union die Bayern schon in der Hinrunde am Rande der Niederlage hatte, schlug der Rekordmeister zuvor PSG mit 2:1. In Frankfurt war auf die Gala-Gala (5:1) ebenfalls der Union-Kater (3:4) gefolgt und auch Leverkusen sowie Freiburg hatten zuletzt nach ihren Europapokalabenden gegen Union nichts zu lachen. Beide mussten sich mit 0:1 geschlagen geben.
Dennoch muss für das Wunder von München viel zusammenlaufen, auch wenn Union den Bayern schon in der Liga und im Pokal das Leben extrem schwer gemacht hat.
Steffen Baumgart legt sich auf Dreierkette fest
"Die Jungs müssen viel Mut haben, das haben sie in beiden Spielen gezeigt. Und darum geht es: Gucken, was geht. Wir wollen das, was wir in beiden Spielen gut gemacht haben, wieder mit auf den Platz nehmen. Es gibt immer die besonderen Spiele, und jedes Spiel gegen die Bayern ist so eines", bemerkte Steffen Baumgart (54).
Klar ist: Die Viererkette hat erstmal ausgedient. Da Leopold Querfeld (22) nach abgesessener Gelbsperre wieder spielen kann, kehrt Union wieder zur altbewährten Dreierkette zurück. "Das ist das System, das wir spielen und das wir aus meiner Sicht auch gut spielen. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht aus Dreier- auch mal eine Fünferkette machen können", sagte Baumgart.
Interessant: Die Bayern sind Champions-League-Abende zwar gewohnt, die letzten vier Bundesligaspiele konnte der Rekordmeister nach der Königsklasse aber nicht gewinnen. Auch gegen Union?
Titelfoto: Silas Stein/dpa