Wunder von München? Darum hat Union gute Chancen auf die Überraschung

Berlin - Folgt auf die Gala der Union-Kater? Gegen Bergamo zeigten die Bayern auch im Rückspiel keine Gnade. Mit 4:1 schickte der Rekordmeister die Italiener wieder nach Hause.

Im Hinspiel rettete Harry Kane (32, 2.v.l.) den Bayern noch einen Punkt. © Silas Stein/dpa

Die Befürchtung liegt nahe, dass auch die Eisernen in der Allianz Arena unter die Räder geraten, sprechen doch die Zahlen für sich: Seit dem Aufstieg konnte Union Berlin noch nie gegen die Bayern gewinnen.

Und doch stehen die Chancen für eine Überraschung gar nicht so schlecht. Der Grund: die Champions League.

Als Union die Bayern schon in der Hinrunde am Rande der Niederlage hatte, schlug der Rekordmeister zuvor PSG mit 2:1. In Frankfurt war auf die Gala-Gala (5:1) ebenfalls der Union-Kater (3:4) gefolgt und auch Leverkusen sowie Freiburg hatten zuletzt nach ihren Europapokalabenden gegen Union nichts zu lachen. Beide mussten sich mit 0:1 geschlagen geben.

Dennoch muss für das Wunder von München viel zusammenlaufen, auch wenn Union den Bayern schon in der Liga und im Pokal das Leben extrem schwer gemacht hat.